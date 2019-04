Don Kikas e Gaby Baessa nos CVMA

Don Kikas e Gaby Baessa vão actuar na IX edição gala dos Cabo Verde Music Awards, agendada para o dia 4 de Maio, no Salão Nobre da Assembleia Nacional.

Esta edição tem como lema “A nossa música, os sons das nossas ilhas”, onde estão nomeados os trabalhos dos nossos artistas lançados entre 1 de Janeiro e 31 de Dezembro de 2018.

O cantor angolano estreou-se no mundo discográfico em 1995, com “Sexy Baby”, que também fez imenso sucesso em Cabo Verde, onde ainda hoje tem muitos e incondicionais fãs. Seguiram-se cinco álbuns de originais, que lhe renderam diversos prémios em Portugal e Angola, desde “Música do Ano”, para o tema “Esperança Moribunda” (1997), a “Disco do Ano” e “Voz do Ano” (2000), e algumas distinções como Disco de Ouro e Disco de Prata.

Há dois anos, Don Kikas, que também é reconhecido por revitalizar géneros tradicionais do seu país, como semba, kazukuta e quilapanga, lançou uma compilação com os seus 22 maiores sucessos, num duplo CD.

Gaby Baessa, a “revelação” do cotxi pó, é outro convidado especial dos CVMA. O artista é filho de cabo-verdianos, nascido em São Tomé e Príncipe e iniciou a carreira musical no arquipélago maravilha, tocando nas roças os temas dos seus ídolos, como Sema Lopi, Ferro Gaita, Zeca Nha Reinalda e Zé Espanhol. Hoje produz os seus próprios êxitos.

O artista estará no palco dos CVMA com um dos seus hits.