​Gala CVMA adiada para Maio

A IX gala dos Cabo Verde Music Awards (CVMA) foi adiada para o mês de Maio. A data inicial era Março deste ano.

Segundo uma nota de imprensa, o evento de premiação musical, que estava agendado para Março, foi adiado pelo facto de 2018 ter sido um ano de “fortes produções musicais até o último mês (Dezembro) o que demanda mais tempo para as comissões regionais poderem fazer uma melhor análise e escolha dos temas e artistas que integrarão a lista da IX edição dos CVMA”.

“Face a esta necessidade de tempo extra, a organização dos CVMA decidiu programar a gala para o mês de Maio de 2019”, lê-se.

No mesmo documento são anunciados os elementos do júri responsáveis pelas nomeações do evento musical. Assim, nas comissões regionais destacam-se DJ Vavá (África), Rosy Tavares (Américas), Carlos Pedro (Europa Ocidental) e DJ Nos Manera (Europa Central e Leste). Em relação à Comissão Central, a comissão aponta DJ Pensador (Cabo Verde), DJ Vavá (Cabo Verde), Aleida Monteuiro (UnitelT+) e Adilson Gomes (MCIC).

À semelhança do ano passado, Mário Bettencourt (“Russo”) será o presidente do júri.

Para as nomeações serão consideradas as obras musicais lançadas entre 1 de Janeiro 2018 e 31 de Dezembro de 2018, em diferentes plataformas.

Criados em 2010, os CVMA procuram, para além de distinguir as produções musicais do ano, homenagear artistas consagrados da música cabo-verdiana e destacar iniciativas de cariz social e solidário.

No mesmo comunicado, a organização promete “novidades para breve” e aproveita para avançar que já está a preparar “a grande festa da X edição do evento, ano de 2020”.