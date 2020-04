Mika Mendes em livestream

O artista cabo-verdiano,Mika Mendes estará esta sexta-feira, em concerto ao vivo, na sua página do Instagram.

Neste livestream, o artista vai apresentar o seu best of e novos singles. O concerto acontece às 19h00 de Cabo Verde.

Mika Mendes tinha participado no Festival “NaSofá”, que aconteceu de 5 a 11 deste mês, e que contou com a participação de mais 70 artistas cabo-verdianos espalhados pelo mundo.

De lembrar que está a decorrer o programa “EnPalco100Artistas”, que tem como objectivo a transferência directa de rendimento para os artistas e criadores com residência fixa em Cabo Verde, que vivem exclusivamente da arte e que devido às medidas de contingência e confinamento viram canceladas as suas actividades profissionais e artísticas, ou seja, a sua fonte de rendimento.

A iniciativa acontece no âmbito do programa do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, através do Bureau Export Música Cabo Verde (BEM-CV).

O programa conta com a participação de 100 artistas e criadores de seis áreas: artes cénicas, música, dança, artes plásticas, stand up comedy, literatura/ poesia/slam.

As actuações/performances acontecem online a partir das páginas: https://www.instagram.com/enpalco100artistas/ e https://www.facebook.com/enpalco100artistas/

E hoje, o programa conta com as actuações de Dieg e de Pret & Bronk.