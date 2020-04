“EnPalco100Artistas” arranca hoje

O programa “EnPalco100Artistas” arranca esta sexta-feira, a partir das 18h00, com três performances.

Artes plásticas (Severo Delgado – São Vicente), música (Eskerdinha – São Vicente) e dança (Djam Neguin – Santiago) são as três artes escolhidas para o arranque deste programa.

As performances e actuações acontecem no âmbito do programa do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, através do Bureau Exports Music Cabo Verde (BEM-CV) e tem como objectivo a transferência directa de rendimento para os artistas e criadores com residência fixa em Cabo Verde, que vivem exclusivamente da arte e que devido às medidas de contingência e confinamento viram canceladas as suas actividades profissionais e artísticas, ou seja, a sua fonte de rendimento.

“EnPalco100Artistas” inicia-se com a performance do artista plástico de Severo Delgado às 18h00, seguida do AfroDanchall Class com Djam Neguin, às 19h00.

A performance encerra com a música “Fka na Casa” de Eskerdinha às 20 horas. Todas as actuações/performances acontecem online a partir das páginas: https://www.instagram.com/enpalco100artistas/ e https://www.facebook.com/enpalco100artistas/

Participam do concerto “EnPalco100Artistas” 100 artistas e criadores de seis áreas: artes cénicas, música, dança, artes plásticas, stand up comedy, literatura/ poesia/slam.

Nas artes plásticas foram seleccionados Helder Centeio, Jairson Lima, José Duarte, Severo Delgado, Tutu Sousa e Yuran Henrique.

Na dança temos Djam Neguin, Ballet Da Suyin, Gorreth, MC Acondize, Ildo Rodrigues, Josiane Monteiro, Rosy Timas e Luciene Cabral.

Na música: Alsis Dende, Avu Rodrigues, Barros Ascenção, Binho Rabenta, Bruce Cross, Bruce John, Bruno Killa, Buna Lima, Pret e Bronk, Cadillac Ali, Cipy, Cláudia Sofia, Cláudio, Dface, Dieg, Djayza, Doctorbeat, Eder, Edmar Lest, Elly Paris, Enos David, Erick Lendrick, Ermam Macedo, Eskerdinha, Estefania Andrade, Fattú Djakité, Flowpezod, Gaby Baessa, Gai Dias, Gissele Silva, Hernany Delgado, Hilar, Ineida Moniz, John Dbrava, Jorge Almeida, Josimar Gonçalves, Kaku Alves, Khaly Angel, Khyra, Kiddye Bonz, Kin, Leroy Pinto, Lizandra Gomes, Maestro Ag, Evandro Gomes, Mindela Soares, N I Abensod, Olavo Fonseca, Padrive, Palinh Vieira, Robbie Brito, Romas Rodrigues, Ronilda Ramos, Sandro Pimentel, Shoddy Lopes, Steffy Silva, Tiago Silva, Tibo Évora, Tó Haeven, Vacy Chantre, Vando Pereira, Vick/Ktor Fonseca, Viviana Gomes, Wilson Almeida, Yackass Oliveira, Young Bauss e Yuru.

E no stand up comedy temos Boca Fradu, Djudanri, Jailson Miranda, Nick Fortes, Ricardo Fidalgo e na literatura/ poesia/slam foi escolhido Fred.

No teatro: Dacruz, Elly Kardozo, Gôfa e Lôfa, mágico Ady, MC Marmelão e Yannick Gomes. Em relação aos Djs foram seleccionados Dj Devil, Dj Letra, the Funkman, Dj Paulino Lopes, Dj Streladuh, Dj Stenio, Nomaka, Rudy Soares e Tonecas.