143 Artistas e criadores candidataram-se ao Edital “EnPalco100Artistas”

O Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas (MCIC) informou esta quinta-feira que 143 Artistas e criadores se candidataram ao Edital “EnPalco100Artistas”.

Dos 143 candidatos, 13 são da área de Artes Plásticas, 13 da Dança, 85 da Música, 3 de Slam/Poesia/Literatura, 7 do Stand Up Comedy, 9 do Teatro e 13 DJs

Segundo uma nota do MCIC, do rol das 100 actuações e performances seleccionadas para participação do Edital #EnPalco100Artistas, 50 são da ilha de Santiago, 30 da ilha de São Vicente, 7 da ilha de Santo Antão, Boa Vista com 5, Sal 6 e da ilha do Fogo 2.

O Ministério refere ainda que só os artistas da ilha Brava e a ilha do Maio não submeteram nenhuma candidatura ao edital.

Do total de financiamento, os artistas e criadores receberão o valor de dez mil escudos, por actuação/performance, através de transferência bancária ( a conta bancária é disponibilizada no acto da submissão de candidatura).

As actuações e performances online, nas redes sociais, terão a duração de 15 a 20 minutos, e ocorrem durante a pandemia do novo coronavírus.

O programa “EnPalco100Artistas”tem como objectivo primordial a transferência directa de rendimento para os artistas e criadores com residência fixa em Cabo Verde, que vivem exclusivamente da arte e que devido às medidas de contingência e confinamento viram canceladas as suas actividades profissionais e artísticas, ou seja, fonte de rendimento", enquadra a tutela.

Lançado no dia 7 deste mês, este programa é financiado pelo Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas (MCIC), através do Bureau Export Música Cabo Verde (BEM-CV).