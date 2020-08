Hoje é "Dia dos pés descalços”

Celebra-se hoje, 27, mais um aniversário da cantora Cesária Évora, que se estivesse viva completaria 79 anos de vida. Conhecida como "Diva dos pés descalços", por cantar sempre de pés nus, o epíteto dá nome a uma iniciativa que visa homenagear a cantora mais conhecida de Cabo Verde.

No ano passado essa data foi celebrada num concerto de verão intitulado “Elas cantam Cise”, que aconteceu no Palácio da Cultura Ildo Lobo e contou com a participação de várias cantoras. Tratou-se de uma iniciativa do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, através da Direcção-geral das Artes. Em anos anteriores, outros eventos marcaram também este dia de nascimento e homenagem.

Mas ete ano devido a pandemia da COVID-19, a data passará em branco, pelo menos na cidade da Praia. A "Diva dos pés descalços", como era conhecida, nasceu na cidade de Mindelo, recebeu esse apelido por se apresentar sempre sem sapatos.

Começou a cantar em navios de cruzeiro portugueses durante os anos 60. Foi para Portugal em 1985 depois de receber um convite de outro cantor cabo-verdiano, o Bana.

O produtor José da Silva percebeu a sua habilidade em Lisboa e convidou-a para gravar em Paris. Cesária Évora gravou a faixa “Ausência”, que foi composta pelo músico jugoslavo Goran Bregovic. Esta, foi lançada como a segunda faixa da trilha sonora do drama-underground “Underground”, de 1995, de Emir Kusturica.

O seu quinto álbum, intitulado “Cesária”, foi lançado em 18 de Julho de 1995. O álbum a trouxe aclamação global e realização internacional lhe valendo uma indicação ao Grammy.

Já o seu álbum intitulado “Voz d’Amor” foi premiado com um Grammy, na categoria World Music em 2003. Cesária Évora foi premiada no Kora All African Music Awards de 2010 pelo “Mérito do Júri”, pela segunda vez.

A cantora já foi homenageada várias vezes no país e no estrangeiro. Cesária Évora nasceu a 27 de Agosto de 1941. Morreu a 17 de Dezembro de 2011, aos 70 anos, no hospital Baptista de Sousa, na sua terra natal, Mindelo.