GTCCP estreia no Porto inédita produção com marionetas

​A peça “O Cheiro dos Velhos”, produzida pelo Grupo de Teatro do Centro Cultural Português (GTCCP) e Teatro de Marionetas do Porto (TMP), tem estreia absoluta este sábado, no Teatro Rivoli, na cidade invicta, em Portugal.

A produção 60 do mais activo grupo teatral cabo-verdiano será apresentada no âmbito do FIMP, o Festival Internacional de Marionetas do Porto.

Numa incursão inédita pela técnica das marionetas e formas animadas, o “O Cheiro dos Velhos” parte de um complexo texto de Caplan Neves, vencedor do Concurso Nacional de Dramaturgia em 2019.

“Juntar este texto dramático a esta linguagem cénica milenar é um grande risco, mas ao mesmo tempo um enorme prazer”, refere o encenador João Branco.

Além de responsável pelo enredo, Caplan sobe ao palco, que divide com Janaína Alves e Lisa Reis.

“Foram três meses de intenso trabalho e estamos muito confiantes que iremos apresentar uma obra de elevada qualidade artística que irá representar de forma muito digna o teatro cabo-verdiano”, acredita João Branco.

Em 2019, Isabel Barros, directora artística do TMP, passou pelo Mindelact. O encontro deu o mote para a peça.

“Estava já há algum tempo com muita vontade de experimentar a arte das marionetas e o desafio foi aceite de imediato”, recorda o encenador do GTCCP.

Em cena cruzam-se um funcionário público, que molha os pés numa praia deserta, e uma velha mendiga cadavérica, desdentada e a cheirar a álcool. Desse encontro resulta uma reflexão sobre a verdade e a mentira.

Na rota do FIMP, “O Cheiro dos Velhos” poderá ser visto nos dias 10 e 11 de Outubro, às 17h00. A estreia em Cabo Verde acontecerá já em Novembro, dia 12, no âmbito do Festival Internacional de Teatro do Mindelo. O público da Praia terá que esperar um pouco mais, provavelmente até Março do próximo ano.

A cumprir a sua 31ª edição, o Festival Internacional de Marionetas do Porto tem direcção artística de Igor Gandra.