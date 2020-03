Quinze espectáculos para ver no mês do Teatro

“A Toca”, um espectáculo da Associação Cultural 'Um Colectivo' de Portugal, abre quinta-feira,5, o evento Março Mês do Teatro, em São Vicente. Ao todo, 15 espectáculos compõem a programação que decorre até 4 de Abril.

Do cartaz destacam-se algumas estreias, nomeadamente “ O Arco da Arte”, do Grupo de Teatro dos Salesianos, “O Triunfo dos Porcos”, do projecto Kcena, “Kazament” de Ricardo Fidalga e Cristian.

A apresentação da programação foi feita hoje, em São Vicente, pelo presidente da Associação Mindelact, João Branco.

“É a 21ª vez que preparamos uma programação específica para o mês de Março, feita e promovida para estender a comemoração do dia mundial do teatro, durante todo o mês”, assinala.

"Aproveito para lembrar que o evento não é um festival, mas sim um mês de promoção do teatro, que tem sido feito, levando o público ao teatro, levando o teatro às escolas e com actividades paralelas”, acrescenta.

Segundo João Branco, a Associação Mindelact, um dos parceiros do evento, faz a produção, dá apoio técnico, logístico e e efectua a promoção dos espectáculos.

Os espectáculos dividem-se entre o auditório do Centro Cultural do Mindelo (CCM) e a Academia de Livre de Artes Integradas do Mindelo, palco onde arranca o “Março Mês do Teatro", com a apresentação da peça “A Toca”.

“Trás pra Frente”, “Mulher sem Pecado”, “Mindelo Poetry Slam”, “As palavras de Jo”, “Pão não cai do Céu”, são outros espectáculos que pode ver ao longo deste mês que celebra o teatro.

Do cartaz constam ainda: uma exposição de fotografias “Cenas Crioulas” da fotógrafa Queila Fernandes, no Centro Cultural do Mindelo, e o lançamento da Colectânea de peças de Valódia Monteiro, no Centro Cultural Português Polo do Mindelo.

A entrega do prémio mérito teatral está marcada para o dia 27 de Março, Dia Mundial do Teatro.