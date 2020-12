Biografia polaca da “Diva dos pés descalços” já disponível em português

O livro “Cesária Évora” da escritora Elżbieta Sieradzińska, editado em 2015 na Polónia, já está disponível em língua portuguesa e foi apresentado na Cidade da Praia esta sexta-feira, dia 18 de Dezembro.

Isto depois de, em 2019, a editora Rosa de Porcelana ter ganho uma bolsa de tradução do Instituto de Tradução da Polónia, que visa o financiamento da tradução de obras do polaco para o português.

Numa conversa com o Expresso das Ilhas, Filinto Elísio Silva, da Rosa de Porcelana Editora, confessa que editar o livro “Cesária Évora” foi um desafio, já que além de ser grande, com cerca de 500 páginas de escrita, fotografias, recortes de jornais, capas de revistas, tem um custo “relativamente elevado”.

“Mas, sobretudo é uma grande honra fazer uma das maiores biografias de Cesária Évora para a língua portuguesa. Porque na nossa opinião, faltava que esse livro estivesse numa das nossas línguas. Foi um desafio que assumimos e estamos satisfeitos em tê-lo conseguido”, confessa.

A tradução, continua, foi feita pelo professor e reitor da Universidade Jean Piaget de Cabo Verde, Wlodzimierz Szymaniak, que é de nacionalidade polaca, e contou com a supervisão do Português pelo professor Brito-Semedo.

“Cumprimos algo que era devido, que é trazer qualquer conteúdo de Cesária para uma das nossas línguas e também porque é o livro com que a Rosa de Porcelana fecha este ano, um ano não muito fácil, mas em que conseguimos fazer 10 edições”, considera.

Para Filinto Elísio Silva, fechar o ano com “Cesária Évora” é uma “grande honra”. Este disse ainda que a editora pretende, com a distribuição do livro no próximo ano, marcar 2021 como o ano Cesária Évora. Conforme explica, a editora pensa celebrar os 80 anos do nascimento da cantora que levou a morna, hoje Património Mundial da Humanidade, aos quatro cantos do mundo, e assinalar os 10 anos de sua morte, em 2021.

Mas, até lá, esta sexta-feira, durante a cerimónia de apresentação dos Corpos Directivos da Entidade Gestora dos Jogos Sociais Raspadinha Solidária e Troco Solidário, será ofertado, aos participantes, alguns exemplares do livro. Segundo explicou, apesar de ser apresentado na próxima sexta-feira, o livro não estará ainda disponível no mercado, algo que deverá acontecer só em Janeiro do próximo ano.

Projectos futuros para o livro

Segundo Filinto Elísio Silva, por ora, a editora Rosa de Porcelana pensa concorrer com várias propostas e conseguir parceiros de modo a traduzir o livro para as línguas francesa e inglesa.

“Vamos pensar em concorrer, com várias propostas e ter nossos parceiros para fazer com que este livro chegue primeiro em francês porque Cesária tem um público muito fiel em língua francesa e em língua inglesa, obviamente, para dar uma ressonância global à biografia de Cesária”, relata.

Em 2021, a editora promete vários lançamentos do livro “Cesária Évora” em Cabo Verde, Portugal, Paris, Roma, além de celebrar Cesária Évora numa “perspectiva cultural mais alargada”.

Sobre esta edição, Filinto Elísio Silva frisa que “não há dúvida” de que é um marco na linha editorial da Rosa de Porcelana. Isto porque se trata do livro número 53 da editora desde a sua fundação.

“Queremos abrir o ano de 2021 em grande com a circulação desta edição, circulação internacional, porque Cesária Évora, para além de ser a nossa diva maior, uma das maiores cantoras que a nação cabo-verdiana já teve, foi, sem dúvida, quem mais promoveu, em vários pontos do mundo, a nossa língua cabo-verdiana. Cesária cantou basicamente em crioulo de Cabo Verde e levou o crioulo a todos os confins do mundo”, reflecte.

Neste sentido, prossegue, a Rosa de Porcelana vai tentar “repescar” esse roteiro e ver em que medida pode celebrar Cesária Évora tentando replicar a biografia nos vários pontos por onde actuou.

A descoberta do livro e a sua tradução

Em declarações ao Expresso das Ilhas, Wlodzimierz Szymaniak conta que estava de férias na terra natal, Polónia, quando entrou numa livraria acompanhada da esposa, que é cabo-verdiana, e esta deparou com o livro “Cesária Évora”.

Szymaniak conta que comprou logo o livro. Depois de o ler, afirma, enviou um correio electrónico à autora e, a partir desse momento, passaram a trocar opiniões e informações sobre a cultura cabo-verdiana.

“Depois, felizmente, a editora Rosa de Porcelana abraçou o projecto de preparar uma edição em português. Foi a partir das conversas que tive com os meus amigos, Manuel Brito-Semedo e Filinto Elísio Silva, que nos demos conta que é uma pena que em Cabo Verde não haja nenhuma biografia, ou nenhum livro dedicado à maior artista de Cabo Verde de todos os tempos”, declara.

Apesar de considerar a tradução uma “tarefa ingrata”, Szymaniak assegura uma aproximação ao Mindelo de Cesária Évora, “graças” ao apoio “incondicional” do Brito-Semedo, que ajudou a contextualizar muita informação.

A propósito, o tradutor assevera que o livro poderá servir como um guia turístico do Mindelo dos tempos de Cesária Évora.

“Eu, como vivo na Praia, viajo de vez em quando a São Vicente, revisitei o Mindelo com o livro na mão. Quer dizer, todos os lugares que estão descritos no livro, visitei pessoalmente para confrontar. E constatei que a autora é uma viajante com muita experiência, que viaja sempre com os livros na mochila e confronta as leituras com a realidade. Eu fiz exactamente como ela”, denota.

Durante a sua excursão, com o livro na mão, Wlodzimierz Szymaniak confidencia que verificou tratar-se de “lugares com alma”.

O que esperar de “Cesária Évora”?

“Este livro é mais completo, é um livro que narra a trajectória de Cesária até ao fim. É um livro que eu diria que não é tanto a biografia da artista mas, antes, uma crónica da recepção da sua obra no mundo”, descreve o professor e também tradutor Wlodzimierz Szymaniak.

Ao Expresso das Ilhas, Szymaniak conta que a autora do livro, Elżbieta Sieradzińska é bibliotecária de profissão e que, ao ler o livro, o leitor terá a impressão de que a mesma tinha pilhas de documentação bem organizadas.

Isto, dado que Elżbieta Sieradzińska faz uma crónica dos festivais onde a cantora actuou, como foi vista pelo júri, quais foram as reacções do público e apresenta uma colecção “imensa” das entrevistas e da recensão crítica de Cesária Évora no mundo inteiro.

Aliás, Wlodzimierz Szymaniak aponta que ao ler o livro pôde constatar que Cesária Évora deu mais concertos em Varsóvia, capital da Polónia, do que na Praia.

“O primeiro aspecto que o leitor pode encontrar no livro é a vida da Cesária, com uma dose de subjectividade. A própria autora, na correspondência comigo, admitiu que escreveu com uma forte dose de subjectividade, porque era amiga da Cesária. O segundo aspecto é a crónica da recepção da obra da Cesária no mundo, prémios, resenhas críticas, entrevistas, trajectos. O terceiro aspecto é um retracto de Mindelo. Penso que este livro podia ser dedicado à cidade natal da Cesária Évora. Mas, no caso de Mindelo, é uma visita guiada, eu diria, uma visita não oficial, porque andamos por becos, por bairros esquecidos, por lugares que já não existem”, menciona.

A autora, de acordo com este entrevistado, acompanhou Cesária Évora em algumas viagens, falou com ela e leu “quase tudo” que foi escrito sobre a artista. Além do mais, prossegue, quando viajava sempre comprava jornais onde havia resenhas críticas e, por isso, no livro, indica momentos “decisivos” na carreira artística da diva.

Como exemplo, Szymaniak refere-se ao festival de Word Music em Angoulême, França. Ademais, o livro fala da morna como género artístico.

“Penso que podemos agora sublinhar que a morna já se universalizou porque serviu de inspiração não só para cabo-verdianos. A morna saiu do gueto da música étnica”, reputa.

Nos últimos anos, a editora Rosa de Porcelana ganhou outros concursos internacionais, dentre os quais uma bolsa para tradução do poeta chinês Jidi Majia, autor do livro “Palavras de Fogo”.

A editora investiu ainda em traduções para língua cabo-verdiana, tendo ganho uma bolsa para tradução da Direcção Geral do Livro de Portugal, do livro “Morreste-me” de José Luís Peixoto.

Quanto ao livro “Cesária Évora”, da autora Elżbieta Sieradzińska, não é a primeira biografia da artista a ser publicada.

Em 1997 foi publicado o livro “Cesária Évora – Biografia Autorizada”, de autoria do jornalista português José Manuel Simões. Em 2008 foram publicados, na França, os livros “Cesária Évora, la diva du Cap-Vert” da antropóloga e jornalista Sandrine Teixido, pela Editions Demi Lune, colecção “Voix du Monde”; e “Cesária Evora e Cabo Verde, Cabo Verde o Amor”, de Véronique Mortaigne, uma jornalista francesa do “Le Monde“.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 994 de 16 de Dezembro de 2020.