Fac-simile de “Roteiro do Archipélago de Cabo Verde” apresentada na Assomada

Depois da cidade da Praia, a edição fac-similada de “Roteiro do Archipélago de Cabo Verde”, da autoria de Christiano José de Senna Barcellos será apresentada esta quinta-feira, 4, na Assomada.

Esta apresentação vai acontecer na Biblioteca Municipal de Assomada, às 16 horas. E a apresentação estará a cargo de José Manuel Pinto Teixeira, Embaixador da Ordem Soberana de Malta.

Organizada por Wlodzimierz Szymaniak e José Silva Évora,esta obra conta com a chancela é da Livraria Pedro Cardoso, na cidade da Praia.

Segundo uma nota, a obra foi editada em 1812, e é de grande importância já que se trata do mais desenvolvido estudo sobre os mares de Cabo Verde, não se tendo a ele seguido mais qualquer obra da mesma natureza e dimensão.

Christiano José de Senna Barcellos nasceu em 1853, em Vila de Nova Sintra, na ilha Brava. Com dezanove anos, alistou-se na Armada Portuguesa realizando posteriormente o curso na Escola Naval em Lisboa. Dedicou a vida à navegação e aos estudos nas áreas de geografia, direito, economia e história. Foi oficial da marinha durante quase trinta anos.

Apesar de viver em várias paragens, nunca perdeu laços afectivos com a ilha natal. No fim da carreira, desempenhou funções de capitão dos portos de Cabo Verde e de Adido à Direcção Geral da Marinha.

O Roteiro, publicado em 1892, foi seu primeiro livro. Outras publicações da sua autoria, sempre relacionadas com Cabo Verde, não fugiam de temas problemáticos como a fome, a injustiça ou as arbitrariedades do poder.

Como oficial aposentado, escreveu “Subsídios para a história de Cabo Verde e Guiné” (1899-1913), a obra magna em sete volumes, publicados consecutivamente pela Academia Real das Ciências, pela Imprensa Nacional e pela Universidade de Coimbra. O livro foi reeditado em 2003 e 2004 pelo Instituto da Biblioteca Nacional e do Livro, na Praia (INBL), com a coordenação de Daniel A. Pereira.

Christiano José de Senna Barcellos foi membro da Academia Real das Ciências. Morreu em 1915, em Lisboa.