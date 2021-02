Carnaval: Câmara da Praia cancela espectáculo performativo

Depois de alguma polémica e várias críticas, a Câmara Municipal da Praia decidiu cancelar o espectáculo performativo previsto para o dia do Carnaval, na arena do Parque 5 de Julho.

O cancelamento foi anunciado esta sexta-feira, na página da rede social Facebook da Câmara Municipal da Praia.

“Por não pretender alimentar celeumas desnecessárias a Câmara Municipal da Praia decidiu cancelar o espetáculo performativo, do dia de Carnaval", explica a mesma fonte.

A decisão agora tomada surge após o ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente, ter defendido que a realização do espectáculo que só podia "ser uma provocação”.

O “espírito da lei é claro: estão proibidos qualquer tipo de acções organizadas com vista a celebrar o carnaval no dia 16 de Fevereiro 2021”, referiu Abraão Vicente.

Entretanto, o ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, veio dizer que o certame é “ perfeitamente aceitável, desde que haja um, efectivo, controlo”. A posição de ambos os governantes é citada na nota da CMP relativa ao cancelamento.

A estas duas posições, juntou-se, entretanto a do ministro da Saúde, Arlindo de Rosário (não referida na nota da CMP) que classificou como uma irresponsabilidade, o recurso a "subterfúgios" para realizar de actividades de Carnaval, quando foi decidido a nível da resolução do Conselho de Ministros, a proibição de qualquer tipo de acções organizadas com vista a celebrar o mesmo no dia 16 de Fevereiro 2021.

Com este cancelamento, justificado como uma forma de não alimentar celeumas, somente a 1ª Exposição Municipal de Artes: Memória do Carnaval, será realizada. A abertura da exposição será no dia 13, na Casa Padja, no Parque 5 de Julho.

A 1.ª Exposição Municipal de Artes, conforme a Câmara da Praia é uma actividade contemplada no Plano de Actividades aprovados.

Nesta edição será exibida trajes, artefactos carnavalescos, mostra de fotografias e exibição de conteúdos audiovisuais.

A Câmara Municipal da Praia espera que no próximo ano, o combate à pandemia esteja superado, de modo a trazer o brilho das festividades, do Carnaval e de Cinzas, a todos os praienses.