“Manual di Mudjer”, de Princezito apresentado em Assomada

Após ter sido apresentado na cidade da Praia, no Tarrafal, no Maio, no Fogo e na Cidade Velha, o livro “Manual di Mudjer”, de Princezito será apresentado na Assomada.

Este livro homenageia a mulher cabo-verdiana, num registo de finason, um género musical de poesia cantada de Cabo Verde, e num texto seguindo uma estética de versos expressos na língua mãe. Nesta obra, Princezito convida-nos a uma viagem de temática diferenciada em diálogo com a poesia clássica crioula. Editado pela Ragaladu Editora e alternando por temas que vão do mar à cultura da paz, passando pela terra, o amor e, naturalmente, a mulher, “Manual di Mudjer” divide-se por quatro capítulos num olhar especial ancorado na “nova masculinidade”. “Homenagem à mulher cabo-verdiana, às mulheres de todas as raças, idades e ofícios”, segundo as palavras do autor, é o segundo livro de Princezito, que se iniciou com “Antigu Pensamentu”, lançado em 2015. Mas a qualidade poética do também músico e compositor com créditos firmados, é bem conhecida desde “Spiga”, o seu álbum de originais editado em 2015, mas também em outras composições. A apresentação acontece esta sexta-feira, 12, no Centro Cultural Norberto Tavares, e estará a cargo de Mana Guta e Crisálida, com declamação de Mídana e Olavu.

