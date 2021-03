SCM congratula-se com a consagração do Dia Nacional do Batuco

A Sociedade Cabo-verdiana de Música (SCM) congratula-se com a instituição do dia 31 de Julho como Dia Nacional do Batuco.

Em comunicado, a SCM frisou que Batuco é um dos géneros mais antigos do acervo musical cabo-verdiano. “Batuco sempre mereceu a sua exaltação e valorização do povo, sendo o acto parlamentar uma merecida homenagem aos destacados intérpretes que através do Batuco souberam contribuir para a expressão da alma crioula, dentre muitos outros, Nácia Gomi e Bibinha Cabral, na vertente tradicional, bem como muitos autores, artistas e grupos de batucadeiras que têm levado a grandes palcos nacionais e internacionais o género santiaguense”.

Para a SCM, este facto honra e prestigia Nha Nácia Gomi como uma das figuras incontornáveis do Batuco, “ora homenageada e seguida por muitos e exímios intérpretes nossos”.

Conforme a SCM, com a consagração do Dia Nacional do Batuco, Cabo Verde passa a ser um Terreru onde “Txabeta” delira e encanta cada vez mais com as qualidades ímpares que a Mulher Africana e a Mulher Cabo-verdiana, em particular, ostentam no Batuco.

De referir que a referida proposta de lei que institui o Dia Nacional do Batuco – 31 de Julho, foi aprovada por unanimidade pelos deputados durante a última sessão parlamentar da legislatura, na presença de dezenas de batucadeiras.