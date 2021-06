Arlindo Mendes lança livro sobre prática de Rasta Nguka na ilha de Santiago

A “Prática de Rasta Nguka em Santiago Rural” é relatada num livro da autoria do antropólogo Arlindo Mendes.

A obra será apresentada esta quinta-feira, 10, na Cidade da Praia. A obra relata uma prática que consiste em “conquistar” mulheres para trabalhos agrícolas.

Segundo o autor, o propósito do livro é resgatar esta antiga tradição que existia no interior de Santiago cujo nome varia de concelho para concelho.

“Esta prática encontra-se disseminada por toda a ilha, mas às vezes toma nomes diferentes, ganha várias conotações, mas a prática de conquistar mulheres para o trabalho, fundamentalmente para o trabalho agrícola, encontra-se espalhada por toda a ilha de Santiago”, explica.

Arlindo Mendes conta que escreveu sobre este tema, mas que existem muitos outros assuntos que estão à espera de serem investigados. “Hoje em dia é muito fácil estar na Praia com ar condicionado, pegar num documento escrito e trabalhado para analisar e ver, mas quando se quer um trabalho original e criativo, em relação ao qual nunca se escreveu nada, isso torna-se mais difícil”, confessa.

“Depois há outra questão do financiamento. Às vezes você leva 3 a 4 anos a escrever um livro, mas em termos de compensação, não há retorno “, desabafa o autor.

A apresentação da obra acontece na Biblioteca Nacional e estará a cargo dos professores Manuel Veiga e Eurídice Monteiro. A obra tem a chancela da Editora / Livraria Pedro Cardoso.

Arlindo Mendes é licenciado em História pelo ISE (Instituto Superior de Educação) de Cabo Verde, Mestre em Estudos Africanos pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto (Portugal), Doutor em Antropologia/Etnologia pela Universidade da Pau et Pays de l ́Adour (França).

É antigo professor de Antropologia na Uni-CV, onde coordenou vários projectos de investigação. Foi Coordenador do gabinete dos cursos de pós-graduação, presidente do Conselho Pedagógico e Presidente do Departamento de Ciências Sociais e Humanas daquela universidade.

O autor tem vários artigos ligados à morte em Santiago. É autor de “Rituel Fenéraires à Santiago aux îles du Cap-Vert, “Viver a morte em Santiago: uma abordagem etnográfica” e “Ritual de «Apanha de Espírito» em Santiago de Cabo Verde.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1019 de 9 de Junho de 2021.