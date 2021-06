SCM distingue CMSD com Copyright Friendly Label

A Sociedade Cabo-verdiana de Música (SCM) vai distinguir a Câmara Municipal de São Domingos com o Copyright Friendly Label, pelos primeiros pagamentos dos direitos autorais.

Esta distinção acontece esta sexta-feira, na Câmara Municipal de São Domingos, durante a inauguração dos serviços da SCM afectos ao Balcão Único da CMSD.

Segundo uma nota da SCM, a Câmara Municipal de São Domingos irá com esta iniciativa inaugurar os serviços desta entidade gestora dos direitos de autor, no município de São Domingos, e “dar o exemplo enquanto a primeira instituição utilizadora de música a pagar dos direitos autorais em São Domingos, o que irá consagrar a CMSD enquanto quinta Câmara Municipal do país Copyright Friendly”.

Este evento está inserido no programa comemorativo do oitavo aniversário da SCM, celebrado no passado dia 18 de Junho.