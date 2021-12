Instituto Camões projecto de musealização das Ruínas da Igreja de Nossa Senhora da Conceição

O Instituto Camões irá financiar o projecto do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas de musealização das ruínas da Igreja de Nossa Senhora da Conceição, na Cidade Velha, no valor de 15 mil euros. ​A informação foi divulgada, pelo Instituto do Património Cultural (IPC), na sua página do Facebook.

Segundo o IPC, este projecto irá permitir a conservação dos vestígios existentes no local, permitindo assim uma compreensão fidedigna da história e do sítio arqueológico na sua íntegra, “bem como inovar as infraestruturas culturais do sítio histórico, gerar empregos através de espaços de qualidade como um produto turístico de excelência, aproveitar o património por parte da população através de políticas públicas que traduz na melhoria de condições de vida da comunidade”.

Conforme o IPC, a musealização deste património histórico será coordenado pelo instituto justifica-se pela necessidade de uma nova abordagem na gestão da Cidade Velha Património Mundial, seguindo as recomendações da UNESCO.

“Segundo a qual, é desejável um melhor equilíbrio entre a conservação do património histórico e o desenvolvimento urbano, valorização do espaço natural e ambiental, com vista a contribuir para melhorar a qualidade de vida e sentido de pertença dos residentes e visitantes”, avança.

O IPC sublinhou que este será mais um projecto do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas a receber o financiamento do Instituto Camões. O último tinha sido a reabilitação da Capela Gótica sita no interior da Igreja de Nossa Senhora do Rosário num valor de 50 mil euros.

A Igreja de Nossa Senhora da Conceição é uma das mais antigas de Cabo Verde, (construída entre 1466 e 1470), tendo sido a primeira a ser levantada de pedra e cal. Serviu de oratório para os habitantes senhoriais sediados no bairro de São Pedro. Era a preferida dos morgados nas suas doações pias.

Em 2015, a Igreja de Nossa Senhora da Conceição, sito na Cidade Velha, Património Mundial, foi alvo de escavações para estudos arqueológicos liderados por dois cientistas da Universidade de Cambridge (Reino Unido). Durante as escavações os arqueólogos recuperam a planta da superfície da igreja, para além de várias lápides de dignitários locais da época como o de Fernão Fiel de Lugo, traficante de escravos e tesoureiro da Cidade Velha entre 1542 e 1557.

Os arqueólogos Marie Louise Stig Sørensen e Christopher Evans trabalharam, desde 2007, não só para resgatar do esquecimento a mais antiga construção religiosa europeia, Igreja de Nossa Senhora da Conceição, como também parte do passado histórico da população cabo-verdiana.