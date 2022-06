​Livro “Memória em Pedra” lançado na Cidade Velha

O livro “Memória em Pedra” de Konstantin Richter e Rui Carita será lançado esta sexta-feira, 24, no Centro Cultural da Cidade Velha, Património Mundial.

Segundo uma nota do Instituto do Património Cultural (IPC), este trabalho foi organizado como roteiro histórico e cultural da primeira cidade crioula construída de raiz nos Trópicos, com base nos trabalhos arqueológicos e de prospecção subaquática efectuados nos últimos anos e que justificaram a sua inscrição como património edificado pela UNESCO em 2009.

Conforme indicou a Cidade Velha e Cabo Verde voltam a cumprir com esta função de unir o universo atlântico, trazendo a público um pedaço de história que vai ocupar o seu devido lugar, como se de um puzzle se tratasse.

“E à medida que se vai completando, também os povos e territórios se vão aproximando, fomentando a consciência de que há algo que nos une enquanto peças fundamentais do mesmo”, cita.

Este livro, conforme o IPC, é o resultado de um trabalho de Rui Carita e de Konstatin Richter, realizado na busca pela verdade. “Infelizmente, Konstantin Richter partiu antes que a obra fosse publicada e por isso ela também se torna uma justa homenagem ao seu legado”.

O lançamento desta obra será presidido pelo presidente do Instituto do Património Cultural, Hamilton Jair Fernandes, e apresentada pelo autor Rui Carita.