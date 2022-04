​Lura com espectáculo na cidade da Praia

A cantora Lura irá dar um espectáculo no próximo dia 29 deste mês, na cidade da Praia. O concerto acontece por ocasião da comemoração do Dia da Cidade e da celebração dos 25 anos de carreira da artista.

O espectáculo de Lura, que acontece em Quebra Canela, pelas 21h30, terá entrada livre e faz parte de uma parceria entre Lisboa Amsterdam e a Câmara Municipal da Praia.

Segundo uma nota enviada, trata-se de um novo formato que inaugura uma parceria entre a Câmara Municipal da capital e os produtores de eventos, para promover a música e a cultura no espaço público.

A mesma fonte promete um concerto memorável, “tanto mais que será o momento de Lura assinalar os seus 25 anos de carreira na terra das suas raízes”.

Avança ainda que Lura e a sua banda vão apresentar à cidade da Praia um espectáculo de antologia do seu percurso musical, mas com uma roupagem estética e rítmica nova, que caracteriza esta nova fase da sua carreira.

De lembrar que um dos pontos altos da celebração dos seus 25 anos de carreira artística foi o espectáculo no Coliseu dos Recreios a 12 de Novembro de 2021. Lura lotou uma das mais emblemáticas salas de espectáculos de Portugal, num concerto de antologia de um percurso de duas décadas e meia memoráveis.

Foi a 29 de Abril de 1958 que a então vila da Praia de Santa Maria foi elevada a cidade da Praia, conforme o decreto assinado pelo Visconde de Sá da Bandeira, então ministro de Ultramar.

Por essa razão, a Assembleia Municipal deliberou em 2019 a instituição do feriado alusivo ao Dia da Cidade, mantendo também a celebração habitual do Dia do Município fixada em 19 de Maio.