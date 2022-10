"Pantera" na Praia e no Mindelo

A Cidade da Praia recebe nos dias 28 e 29 deste mês, o espectáculo “Pantera”, uma criação de Clara Andermatt e João Lucas. A ACCCA – Companhia Clara Andermatt fará apresentação desses espectáculos no Auditório Nacional Jorge Barbosa, pelas 20:30.

Depois da Cidade da Praia, será a vez de Mindelo receber esse espectáculo, no âmbito do Festival Mindelact, nos dias 4 e 5 de Novembro.

Este projecto, segundo uma informação partilhada na página de Facebook, do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, une Portugal e Cabo Verde, e revela-se de grande importância para a ACCCA, por resgatar a memória de uma figura incontornável da música cabo-verdiana, Orlando Pantera, um artista de talento invulgar e um amigo de enorme coração.

“Pantera deixou muito nas nossas vidas, na nossa história musical, muito além de Cabo Verde e muito além de Portugal. Homenageá-lo é um acto essencial para garantir a permanência de uma obra fundamental da cultura cabo-verdiana”, indica a mesma fonte.

Este espectáculo que é uma homenagem ao músico e compositor Orlando Pantera conta com intérpretes como Avelino Chantre (Avê), Bruno Amarante (Djam Neguin), Diogo Picão Oliveira, Domingos Sá (Kabum), Jorge Almeida, José Cardoso (Zeca), Nickita Bulú e Sócrates Napoleão, com participação especial da cantora Mayra Andrade.

Pantera é uma criação de Clara Andermatt e João Lucas, é uma produção ACCCA – Companhia Clara Andermatt. Esta criação conta com a coprodução do Centro Cultural de Belém, Teatro Municipal do Porto, Cine Teatro Louletano, Cine-Teatro Avenida, Teatro José Lúcio da Silva, 23 Milhas – Ílhavo.