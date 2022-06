​AME com resultados positivos apesar das dificuldades

O director geral do Atlantic Music Expo (AME), Augusto Veiga, fez um balanço positivo da 8ª edição deste evento que decorreu este ano em duas cidades.

No último dia do AME, Augusto Veiga afirmou que, ele e a sua equipa estão orgulhosos de ter conseguido organizar a 8ª edição do AME em duas cidades, Praia e Mindelo, depois de dois anos de paralisação devido à pandemia.

Num balanço que fez à RCV, Augusto Veiga disse que tanto o público como os convidados internacionais apreciaram a música que se apresentou e que os objectivos foram atingidos, apesar de muitas dificuldades que tiveram que enfrentar.

“Conseguimos agradar ao público nas duas ilhas, a actuação foi positiva, muitas pessoas nos deram os parabéns e agradeceram pela realização desse evento. Achamos que promovemos bons artistas cabo-verdianos, e os profissionais que convidamos estão muito contentes com a qualidade musical que viram durante esses dias”, assegura.

O director geral do AME sublinhou que houve boas conferências, bons workshops e uma boa participação no one on one meeting e, por isso, acredita que o AME foi positivo no geral.

Em relação à feira, frisou que este ano houve uma redução de quase 50% de participação, o que demonstra também o processo de retoma. "Mesmo no contexto da pandemia só temos que estar orgulhosos porque conseguimos realizar esse evento”.

Para Augusto Veiga será necessário repensar o futuro do AME nos próximos tempos.

De sublinhar que o último dia do AME contou com actuação da banda Marinu, Alex Aka Dutch Kalus (EUA), Bruno Capinan (Brasil), King Abid (Tunísia/Canadá), Gren Semé (França), Trakinuz e o evento foi encerrado ao som do Scuru Fitchadu e DJ Marcy de Pina.