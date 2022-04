Atlantic Music Expo 22 com forte presença de artistas africanos

A organização do Atlantic Music Expo (AME) anunciou hoje numa conferência de imprensa, na cidade da Praia, os artistas e grupos que vão estar no palco da 8.ª edição do evento, que acontece de 9 a 16 de Junho, sendo de 9 a 11 no Mindelo e de 13 a 16 na Praia. Para esta edição a organização disse que há uma forte presença de artistas africanos.

Segundo o director geral do AME, Augusto Veiga, a organização já está numa fase muito avançada e estão a ser fechados os últimos detalhes. Assim, foi já hoje avançada a maioria dos nomes dos artista seleccionados para a edição do Mindelo e da Praia.

Augusto Veiga explicou que os artistas foram escolhidos pelo júri, de entre as candidaturas apresentadas. “Para a Praia a maioria dos artistas são aqueles que foram seleccionados para a edição de 2020, e para São Vicente foi aberta uma inscrição nova que atraiu também muito interesse”.

Já no dia 30 de Abril, vão abrir através do Website, as inscrições para delegados e stands que vão ter nas feiras, tanto na Praia como no Mindelo. “Contamos também nesse dia apresentar a programação na sua totalidade, como workshops, conferências e os convidados que vamos ter em Cabo Verde para este evento. A programação a nível de São Vicente está completa e no dia 30 deste mês vamos enviar os horários e os palcos onde os artistas irão actuar”.

Conforme explicou, levar o AME para São Vicente é uma forma de aproximar as pessoas desse evento, e de financeira e economicamente ter um fluxo maior nesse sector. “É, também uma forma dos artistas e agentes musicais e culturais terem acesso a esta indústria da música com maior facilidade, de deslocar também a Praia. Estando em Mindelo abrangemos São Nicolau, Santo Antão e estaremos mais próximos as outras ilhas do norte”.

Augusto Veiga acrescentou ainda que a ideia é conseguir chegar a diferentes ilhas, mas que neste momento vão concentrar-se essencialmente em São Vicente e Praia, ver como é que as coisas correm e no futuro pensar em descentralizar mais.

Em relação à pandemia, garantiu que vão ser tomadas todas as medidas sanitárias recomendadas pelo Governo dentro do estilo que é o evento. “Vamos trabalhar numa parceria muito próxima com o Ministério da Saúde e Direcção Geral da Saúde, para podermos contribuir para a manutenção dos números baixos, em relação à pandemia".

Artistas seleccionados

Para a cidade de Mindelo, a nível internacional estará no palco artistas como Ayom (Brasil), Selma Uamusse (Moçambique), Vox Sambou (Haiti), Wale Ojo and The Milagros (Nigéria), Yelé (Burkina Faso), Fanie Fayar (Congo), Clington Experience (Angola), Marco Oliveira (Portugal), Karyna Gomes (Guiné- Bissau) e DJ Mimi (Bélgica).

E a nível nacional haverá actuação de Anísio, Arisandro, Ceuzany, Dieg, Mamadou Sulabanku, Cordas do Sol, Fattú Djakité, Jennifer Solidad, Natche, Acácia Maior, Fábio Ramos, DJ The Funkman, Dj Rudy Soares e DJ Fat Boy.

Na cidade da Praia estarão artistas internacionais como Serge Ananou (Benin), Kanazoé Orkestra (Burkina Faso), Gren Semé (França), King Abid (Tunísia/Canadá), Aurus (Ilha de Reunião), Bruno Capinan (Brasil), Morena Leraba (Lesotho), El Tabla (Ilhas Maurícias), Jessica Bongos (Nigéria) e Socos Duo (Espanha).

A nível nacional teremos Mário Marta, Bob Mascarenhas, Marinu, Adé da Costa, Trakinuz, Os tubarões, Scuru Fitchadu, Sandra Horta, Rodji e Pret & Bronk.