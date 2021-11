AME 2022 acontece na Praia e em São Vicente

A informação foi avançada esta segunda-feira, pelo director-geral do AME, Augusto (Gugas) Veiga que indicou as datas oficiais da realização do mercado da música de Cabo Verde, Atlantic Music Expo - AME em 2022, nessas duas ilhas.

“Após a paragem forçada de dois anos queremos voltar mais fortes pelo que vamos realizar o evento em duas ilhas de Cabo Verde, sendo de 30 de Março a 2 de Abril no Mindelo e de 4 a 7 de Abril na Praia, com artistas programação e organizações locais diferentes”, indica.

Segundo Gugas Veiga, os dois locais vão ter o mesmo formato com showcases, showcases DJ e daycases de artistas nacionais (residentes e na diáspora) e internacionais, conferências, workshops, speed meetings e feira de rua com stands.

“Nos próximos meses vamos reunir todas as condições para realizar um evento em duas ilhas com grande qualidade, promovendo Cabo Verde como um grande destino de negócios ligados à música e como destino de turismo cultural de excelência, ajudando no relançamento da exportação dos nossos artistas e música assim como da nossa economia”, avisa Gugas Veiga.

A edição de 2022, conforme indica será em homenagem à Samira Pereira, colaboradora desde a primeira edição como assessora de imprensa e membro da organização através da sua empresa.

Gugas Veiga avisa, ainda que as inscrições para os showcases, showcases DJ, daycases, conferências e workshops para Mindelo, serão abertas a partir do dia 10 de Novembro por 30 dias, até dia 10 de Dezembro, através do website www.ame.cv sendo que para a Praia as inscrições estão fechadas repondo os artistas e bandas seleccionadas para a edição de 2020.