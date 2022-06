8ª Edição do Atlantic Music Expo arranca hoje em São Vicente

​A 8ª edição do Atlantic Music Expo (AME) arranca esta sexta-feira, 10, na cidade de Mindelo, pela primeira vez. Serão dois dias, sexta e sábado, do mercado da música em Mindelo, com conferências, workshops, daycase, showcase e one on one meeting.

O AME arranca às 18h00 com a abertura oficial seguido de um espectáculo, na Praça Dom Luís, com a cantora Jenifer Solidade. São Vicente vai acolher 16 actuações, nos dois dias. Os espectáculos vão decorrer em dois palcos em simultâneo, na Praça Nova e na Praça Dom Luís.

Segundo o director geral do AME, Augusto Veiga, os preparativos estão num bom caminho para que possam oferecer um evento de qualidade a Cabo Verde, “mas precisamente ao Mindelo e a Praia. Neste ano muito difícil para esta organização, devido ao facto de ser uma retoma depois de dois anos de paragem, mas que com a parceria de todos contamos realmente voltar a trazer uma alegria musical”.

Em São Vicente, além de abertura com Jenifer Solidade, haverá actuação do grupo Cordas do Sol, Ayom (brasileiro/italiano), Acácia Maior, Arisandro, Ceuzany, DJ The Funkman a finalizar o showcase DJ. Para o sábado, está programada actuação de Dieg, Selma Uamusse (Moçambique), Diva Barros, Fattú Djakité, e encerramento com Mamadou Sulabanku e os DJs Rudy Soares e Fat Boy.

Depois de dois dias em São Vicente, AME ruma a cidade da Praia para três dias de muita música e indústria musical.

Augusto Veiga indica que na Praia haverá três dias de evento com 16 actuações, e que serão no total 30 actuações durante esses cinco dias do AME. “Na cidade da Praia teremos na segunda-feira, 13, na Assembleia Nacional, uma cerimónia de abertura e actuação de duas bandas, sendo uma nacional e outra internacional”.

No dia 14 teremos actuação do grupo musical Os Tubarões, Serge Ananou (Benin), Sandra Horta, Bob Mascarenhas, Adé da Costa, Kanazoé Orkestra (Burkina Faso), Aurus (Ilha de Reunião), Pret & Bronk e para fechar a noite com June Freedom e DJ Mimi (Bélgica). No daycase teremos Rodji de Santo Antão e Natche de São Vicente.

E no dia 15, último dia do evento, começa com daycase com actuação de Mário Marta e a Ineida Moniz. "Depois vamos ter no showcase a banda Marinu, Alex Aka Dutch Kalus (EUA), Bruno Capinan (Brasil), King Abid (Tunísia/Canadá), Gren Semé (França), Trakinuz e iremos finalizar com Scuru Fitchadu e DJ Marcy de Pina", indica.

Além disso, o AME contará com conferências, workshops e One on One Meeting e feiras de stands, na Praça Alexandre Albuquerque.

Quanto à expectativa para esta edição, o director geral do AME acredita que o AME vai acolher muitas pessoas durante esses dias. “Acreditamos que poderá haver uma boa aderência, tanto em São Vicente como na Praia. Pelo menos, na Praia vamos ter uma boa adesão, porque as pessoas já estão acostumadas com este tipo de evento e em São Vicente será um desafio, porque é a primeira vez”.

Mas para Augusto Veiga objectivo é de inserir São Vicente no programa anual, “dado que o presidente da Câmara Municipal mostrou a vontade para realizarmos uma assinatura de protocolo, para que o AME entra no mês de Abril, nas festas da cidade do Mindelo, o que para nós é motivo de grande satisfação”.