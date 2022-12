​Dia Nacional da Morna celebrado com serenata em Mindelo e na cidade da Praia

O Dia Nacional da Morna será celebrado, com serenata, em Mindelo e na cidade da Praia e em diversas actividades culturais em várias ilhas. As actividades acontecem no âmbito do quinto aniversário da instituição do Dia Nacional da Morna, 3 de Dezembro.

O Governo, através do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas realiza duas serenatas para celebrar a efeméride e um conjunto de actividades culturais, junto com as escolas beneficiárias do programa Bolsa de Acesso à Cultura.

Segundo uma nota do Gabinete do Governo, as serenatas acontecem na cidade da Praia, este sábado, 3, com concentração na Pracinha Escola Grande, num momento musical coordenado por Avu Rodrigues e Palinh Évora.

Na cidade do Mindelo, as actividades acontecem em parceria com a Harmonia Produções, e terá lugar no Mercado de Peixe, e contará com actuação de Jennifer Solidade, no Pelourinho Praça Estrela, com Bertânia Almeida, no Mercado Municipal, com Diva Barros e na Praça Amílcar Cabral (Praça Nova), com Fábio Ramos.

As actividades do Dia Nacional da Morna arrancam já nesta sexta-feira, 02, com algumas das escolas do BA Cultura, com o pontapé de saída “Apresentação de Dança e Tocatina de Morna”, da Associação Apoio a Crianças de Terra Boa, na ilha do Sal.

Já, na cidade da Praia as actividades iniciam em Ponta D’Água, com “Declamação de poesias e actuação da Banda Maracanã - Mornas”, a partir da Associação Cultural e Desportiva Maracanã.