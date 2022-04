Dia Mundial do Livro e do Direito de Autor e Dia do Professor Cabo-verdiano

O Dia Mundial do Livro é comemorado, desde 1996 e por decisão da UNESCO, a 23 de Abril, “para celebrar o livro, incentivar a leitura, homenagear autores e refletir sobre seus direitos legais. Essa data foi escolhida em tributo aos escritores Inca Garcilaso de la Veja, Miguel de Cervantes e William Shakespeare, que morreram em 23 de Abril de 1616.” Esses escritores são autores de obras como História Geral do Peru, Dom Quixote e Romeu e Julieta.

Em Catalunha, a 23 de Abril, dia de São Jorge, uma rosa é oferecida a quem comprar um livro. Mais recentemente, a troca de uma rosa por um livro tornou-se uma tradição em vários países do mundo.

23 de Abril é igualmente data de nascimento do escritor e professor Baltasar Lopes da Silva, cuja data foi instituída pelo Decreto n.º 25/90, de 21 de Abril, como o Dia do Professor Cabo-verdiano, com a finalidade de se dignificar a função docente e de se estimular a reflexão sobre o ensino e a educação.

Assinala-se no próximo dia 23 de Abril os 115 anos de Baltasar Lopes da Silva, o escritor, romancista, contista, poeta, filólogo, ensaísta, advogado – “um homem arquipélago na linha de todas as batalhas” – e patrono do Dia do Professor Cabo-verdiano.

Baltasar Lopes, enquanto intelectual e fundador da moderna literatura cabo-verdiana, deu um contributo extraordinário para uma melhor compreensão das ilhas e suas gentes. Raras vezes tantos dotes se conjugaram num homem só, capacitando-o para produzir uma obra de mérito tão diversificada. As próprias circunstâncias e a sua necessidade de intervenção social forçaram-no a desdobrar-se em pedagogo, advogado, filólogo e escritor – cada aspecto enriquecendo o outro.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1064 de 20 de Abril de 2022.