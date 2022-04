Cabo Verde recebe 600 mil dólares para UNESCO para implementação do Estatuto do Artista

Cabo Verde recebeu da UNESCO um financiamento de 600 mil dólares para apoiar o país na implementação do Estatuto do Artista, no inquérito sobre o peso das artes e da cultura no PIB e capacitar a classe artística.

Em comunicado, o Governo explica que o apoio foi concebido no âmbito da candidatura da Direcção Geral das Artes e das Indústrias Criativas, tutelada pelo Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, com o apoio da Comissão Nacional da UNESCO. Este financiamento, segundo o ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente, irá apoiar o país na materialização de muitos projectos a nível artístico e cultural que vem sendo preparado há alguns anos, nomeadamente a proposta de lei do primeiro Estatuto de Artistas, a contribuição da cultura no Produto Interno Bruto (PIB) nacional, entre outros. “O anúncio foi feito no quadro da celebração do Dia Mundial da Arte, celebrado a 15 de Abril, no âmbito de acções concretas de apoio a artistas e profissionais da cultura em todo o mundo por meio do programa UNESCO-Aschberg”, lê-se na nota. Para além de Cabo Verde foram contemplados Costa Rica, Gâmbia, Indonésia, Madagáscar, Moçambique, Palestina, Peru, Romênia, Seychelles, Tunísia e Uganda para melhorar o estatuto do artista e promover a liberdade artística dos respectivos países. Os projectos foram avaliados por especialistas independentes, com prioridade para África e Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento, bem como projectos focados em juventude e igualdade de género. A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) recebeu 108 propostas de projectos dos quais foram apresentados em Setembro de 2021.

