Estatuto do Artista será uma realidade em Cabo Verde

O Estatuto do Artista será uma realidade em Cabo Verde, graças ao financiamento da UNESCO, no valor de mais de 600 mil dólares, para apoiar a sua materialização e implementação, no quadro do inquérito sobre o peso das artes e da cultura no PIB e capacitar a classe artística.

Este anúncio foi feito pelo Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, num comunicado, no quadro da celebração do Dia Mundial da Arte, que foi comemorado a 15 de Abril, no âmbito de acções concretas de apoio a artistas e profissionais da cultura em todo o mundo por meio do programa UNESCO-Aschberg. Segundo o mesmo documento, Cabo Verde conseguiu este financiamento, no âmbito de uma candidatura da Direcção Geral das Artes e das Indústrias Criativas, tutelada pelo Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, com o apoio da Comissão Nacional da UNESCO. Para o ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente, este financiamento irá apoiar Cabo Verde na materialização de muitos projectos a nível artístico e cultural que vêm sendo preparados há alguns anos, como é o caso da proposta de Lei do primeiro Estatuto do Artista, a contribuição da cultura no PIB nacional, entre outros. Além de Cabo Verde, os fundos serão destinados aos seguintes Estados Membros para melhorar o estatuto do artista e promover a liberdade artística da Costa Rica, Gâmbia, Indonésia, Madagáscar, Moçambique, Palestina, Peru, Roménia, Seychelles, Tunísia e Uganda. Conforme a mesma fonte, a UNESCO recebeu 108 propostas de projectos após um convite à apresentação de projectos em Setembro de 2021. Os projectos foram avaliados por especialistas independentes, com prioridade para a África e Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento, bem como projectos focados na juventude e igualdade de género. Em reacção a esse anúncio, muitas pessoas ligadas a esta área se mostram contentes, pois era algo que há muito estavam à espera. Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1065 de 27 de Abril de 2022.

