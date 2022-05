A Última Lua de Homem Grande, Novo livro de Mário Lúcio Sousa

A Última Lua de Homem Grande, finalista do Prémio LeYa em 2021, o mais recente livro de Mário Lúcio Sousa, vai ser apresentado no Tarrafal de Santiago, sua localidade de nascimento, no próximo sábado, dia 7 de Maio, e na Praia, na segunda-feira, dia 9.

Um romance historiado “Um romance historiado e uma história romanceada com bastante lealdade”. É assim que o autor define esta obra, em tudo parecida com uma biografia romanceada de Amílcar Cabral. Enquanto cronista de Amílcar Cabral, o presente livro de Mário Lúcio desafia-nos a lançar um olhar menos ideológico, mais humano e, por que não, um olhar místico até, nessa figura incontornável da nossa História. Esta é uma obra que faz lembrar Memórias póstumas de Brás Cubas (1881), de Machado de Assis, Memórias de Adriano (1951), de Marguerite Youcenar, e Crónica de uma morte anunciada (1981), de Gabriel García Márquez. “A crer no inquérito mandado instaurar logo na manhã tristonha, quatrocentos e sessenta e cinco foram os nomes dos guerrilheiros que declararam saber que Cabral ia ser matado”. Posto isto, a pergunta que se impõe é: – se tantos camaradas sabiam, por que ninguém fez nada? Mistério... ou nem tanto... Mário Lúcio Sousa Escritor, Poeta e Dramaturgo Publicou: Nascimento de Um Mundo (poesia, 1990); Sob os Signos da Luz (poesia, 1992); Para Nunca Mais Falarmos de Amor (poesia, 1999); Os Trinta Dias do Homem mais Pobre do Mundo; Vidas Paralelas (2002); O Novíssimo Testamento (2010); Biografia do Língua (2015); O Diabo Foi Meu Padeiro (2019); Manifesto A Crioulização (2021); Escreveu: Adão e As Sete Pretas de Fuligem (2001). Sozinha No Palco (2004). Vinte e Quatro Horas na Vida de um Morto (2006), Um Homem, Uma mulher e um Frigorífico (2007), Adão e Eva (2012). Prémios Prémio do Fundo Bibliográfico da Língua Portuguesa, 2000; Prémio Carlos de Oliveira de ficção, Portugal, 2010; Prémio Miguel Torga- Cidade de Coimbra 2015; Prémio PEN Clube de Literatura para melhor Romance em Português, 2016. Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1066 de 4 de Maio de 2022.

