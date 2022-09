Uma janela para o mundo, uma vitrine para Cabo Verde

Realiza-se em Lisboa de 25 de Agosto a 11 de Setembro a 92ª Feira do Livro, edição especial que celebra o centenário do escritor português José Saramago, Prémio Nobel de Literatura, e os 50 anos da Editora Assírio & Alvim que, ao longo do tempo, tem vindo a afirmar-se no meio editorial português pela ousadia e rigor das suas publicações.

Cabo Verde marca presença na Feira do Livro Português com a Rosa de Porcelana, editora privada criada em 2013, que lança durante este certame a sua 67.ª publicação, O exílio sentimental de Marcus Blum, do escritor e artista plástico Tchale Figueira.

Uma vitrine para Cabo Verde

As boas relações e afinidades culturais com Portugal, somadas a experiências anteriores, levam-nos a crer que as Feiras do Livro, tanto a de Lisboa como a do Porto, podem ser aproveitadas como uma oportunidade de promover o nosso País, e de jogar luz para a nossa literatura (detentora de dois Prémios Camões, o de Poesia para Arménio Vieira, em 2009 e o de Prosa para Germano Almeida, em 2018), projectar os nossos escritores no mundo lusófono e divulgar a nossa Cultura.

Seria de se pensar em investir seriamente no sentido de Cabo Verde ter um pavilhão próprio nessas Feiras do Livro, com a participação da Biblioteca Nacional, coisa, aliás, que já aconteceu no passado, em parceria com as editoras privadas Ilhéu Editora, Spleen Edições, Editoras Académicas das Universidades, Rosa de Porcelana Editora e a Editora e Livraria Pedro Cardoso, estando as duas últimas já inseridas no mercado português.

Numa altura em que muito se fala na necessidade de Cabo Verde desenvolver uma diplomacia económica, seria de se incluir a vertente cultural, aproveitando, inclusivamente, o facto de ter em Lisboa, desde 2019, o Centro Cultural de Cabo Verde, que vem dando uma grande visibilidade à Cultura e aos artistas cabo-verdianos.

Recorde-se que em edições anteriores da Feira do Livro de Lisboa, a presença de Cabo Verde foi garantida pelo Instituto da Biblioteca Nacional e do Livro, que de 2006 a 2010 assegurou a participação de todas as editoras de Cabo Verde. Interrompida em 2011, foi, contudo, retomada em 2012 e 2013, quando deixou de participar novamente. Em 2008, Cabo Verde foi o país homenageado, com ampla representação na programação cultural da Feira. Os custos financeiros para Cabo Verde foram residuais, pois que suportados com o apoio da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas e da Cooperação Portuguesa.

Em 2022, a Rosa de Porcelana Editora volta à Feira do Livro de Lisboa em parceria com a Europress, editora e uma das maiores distribuidoras de livros em Portugal, disponibilizando os 67 títulos do seu catálogo. O espaço funciona não só como um lugar de venda do livro de Cabo Verde, mas também como um ponto privilegiado de (re)encontro de cabo-verdianos com a literatura e a Cultura da terra.

Uma ausência nesta edição da Feira é a da Livraria e Editora Pedro Cardoso, criada em 2014 e sediada na Praia, que tem participado, desde 2017, com edições próprias e por meio de parceiros.

Políticas públicas

Está-se em crer que a falta de políticas públicas consistentes, governamentais e municipais, na área do livro e da leitura, bem como do estímulo – por meio de projetos de incentivo, com alguma contrapartida – à participação da iniciativa privada nessas acções de ampliação e democratização do acesso ao livro, já tarda a acontecer.

De ressalvar as iniciativas da Livraria e Editora Pedro Cardoso, que realiza feiras de livros em praticamente todos os municípios e da Biblioteca Nacional, nos principais centros urbanos, ainda que de forma pontual em ocasiões especiais.

Como no poema de Castro Alves

“Oh! Bendito o que semeia

Livros à mão cheia

E manda o povo pensar!

O livro, caindo n’alma

É germe – que faz a palma,

É chuva – que faz o mar!”

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1083 de 31 de Agosto de 2022.