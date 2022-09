​Artur Marçal é novo director da CNAD

Artur Jorge Lima Marçal foi nomeado para, em comissão de serviço, exercer o cargo de Director do Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design (CNAD).

A sua nomeação foi publicada hoje no Boletim Oficial, na resolução nº 54/2022 de 06 de Setembro, aprovada em Conselho de Ministros.

Hoje o Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente disse, na Cidade da Praia no âmbito do protocolo que assinou com a companhia de teatro Fladu Fla, que Artur Marçal que é um quadro requisitado, professor e mestre em educação artística, que irá fazer a programação de uma nova fase do CNAD, após a inauguração da instituição.

Abraão Vicente afirmou que se trata de uma alteração que ultrapassa a mudança do director. “Vamos ter agora uma alteração pontual dos estatutos do CNAD para alargar o corpo directivo. O CNAD era uma instituição muito pequena que não tinha estatuto próprio, algo que foi construído nos últimos 3/4 anos, não tinha quadro do pessoal, agora já tem quadro do pessoal”.

Abraão Vicente sublinhou que o CNAD vai ter uma gestão colectiva, com mais pessoas na sua direcção. “E é por isso que vamos fazer uma pequena alteração no estatuto do CNAD, o actual director terá companhia de mais quadros técnicos para fazer a gestão corrente e um conselho consultivo, onde iremos consultar e integrar artistas, criadores e pensadores para ajudarmos a colocar o CNAD na centralidade naquilo que é a programação artística cultural, no artesanato, na arte e no design e tudo aquilo que é pensamento moderno contemporâneo”.

Sobre o término da comissão de serviço de Irlando Ferreira como Director do CNAD, Abraão Vicente disse que este esteve sete anos à frente desta instituição. “Nós fechamos um ciclo de gestão com o CNAD em que o anterior director é quadro do CNAD e vai continuar a dar o seu contributo pelo CNAD, agora não podemos tornar as instituições reféns de quem as dirige”, apontou o ministro que aproveitou a ocasião para agradecer ao anterior director pelo trabalho feito naquela instituição.