Paulino Viera com concerto em Lisboa em 2023

O cantor, compositor, produtor e arranjador cabo-verdiano Paulino Vieira tem um concerto agendado para o dia 20 de Fevereiro de 2023, no Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa (Portugal).

O concerto está enquadrado nos dez anos de existência da plataforma Ao Sul do Mundo. Neste concerto Paulino Vieira vai desfilar os seus clássicos.

Nascido na vila de Praia Branca, na ilha de São Nicolau, numa família de músicos, Paulino Vieira aprendeu ainda na infância a tocar viola, cavaquinho e violino, acompanhando o pai, Matias dos Santos Vieira, em festas e serenatas.

Aos 9 anos, mudou-se para São Vicente, onde estudou no Colégio dos Salesianos, aí recebendo formação musical e aprendendo a tocar clarinete, flauta, órgão e outros instrumentos.

Depois de acompanhar veteranos como Ti Goy, Frank Cavaquim ou Chico Serra, integrou, ainda como jovem músico (entre os 16 e os 18 anos) o conjunto The Kings, que tocava versões de êxitos da música pop anglo-saxónica da época.

Foi a convite do célebre clarinetista e compositor Luís Morais (1935-2002) que se mudou para Lisboa, em 1973, onde veio a integrar a nova formação do grupo Voz de Cabo Verde, ao lado de Bana e do próprio Luís Morais.

A partir dessa data, e do Monte Cara, o “primeiro espaço” da cultura cabo-verdiana em Lisboa, Paulino foi-se evidenciando como compositor, arranjador e director musical de inúmeros projectos discográficos.