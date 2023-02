​Paulino Vieira lançou hoje tema inédito que tocará no Centro Cultural de Belém

O mestre da música cabo-verdiana Paulino Vieira lançou hoje um tema inédito, com letra e música da sua autoria, para antecipar o espectáculo de segunda-feira, 20, no Centro Cultural de Belém (CCB), em Portugal, que assinala o seu regresso aos palcos.

"Na ternura de um mundo novo" é um tema inédito, que Paulino Vieira toca e interpreta, acompanhado por Renato Chantre no baixo e Hudson na percussão.

Músico multi-instrumentista, compositor, arranjador, produtor e poeta, Paulino Vieira teve um importante papel no sucesso de Cesária Évora nos grandes palcos do mundo, a qual acompanhou durante anos.

Autor de composições como o "M'Cria Ser Poeta", Paulino Vieira dará um concerto único no Centro Cultural de Belém, em 20 de Fevereiro de 2023, no décimo aniversário da plataforma "Ao Sul do Mundo".

Paulino Vieira nasceu em Praia Branca, São Nicolau, herdando a mestria do pai, Santos Vieira. Em 1974, com 18 anos, rumou a Lisboa a convite de Bana e Luís Morais para assumir os teclados, os arranjos e composições da terceira geração do coletivo Voz de Cabo Verde.

No primeiro restaurante-clube da cultura de Cabo Verde - o mítico Monte Cara, do cantor Bana, Paulino Vieira tocou com os vários artistas que passaram por aquele palco, influenciando uma geração de músicos, como Rui Veloso, elementos dos Trovante e dos Heróis do Mar.

Nas fichas técnicas de registos de bandas como os Heróis do Mar ou do músico António Variações encontra-se o nome de Paulino Vieira.

No Grande Auditório do Centro Cultural de Belém, em Lisboa, Paulino Vieira irá apresentar todos os clássicos que marcaram a sua carreira musical, num espectáculo que irá assinalar a primeira década de "Ao Sul do Mundo", uma cooperativa que junta profissionais da área da produção e da programação artística.