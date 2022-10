​Festival do Milho em vários pontos de Santiago

O Dia de Todos os Santos, celebrado anualmente no dia primeiro de Novembro é feriado nacional. Esse dia será marcado na ilha de Santiago com o habitual Festival do Milho, um evento gastronómico que atrair centenas de pessoas.

Há vários anos que o Dia 1 de Novembro é celebrado com o Festival do Milho em alguns pontos da ilha de Santiago. Em São Lourenço dos Órgãos, a Câmara Municipal realiza este ano o Festival do Milho e Assados, de forma descentralizada entre as localidades de São Jorge, Covada e Mercado. O festival contará ainda com actuação de vários artistas, Djs e MCs. Além de ter uma forte tradição no concelho de São Lourenço dos Órgãos, este evento está a ser cultivado em alguns bairros da cidade da Praia. Neste sentido, na cidade da Praia haverá Festival do Milho, nos bairros de Achadinha e de Achada Grande Frente. Neste festival, onde as pessoas terão a oportunidade de degustar de espiga de milho e de ouvir música ao vivo. Ainda na cidade da Praia, o restaurante Nice Kriola promove no dia 5 de Novembro, “Um Spiga de Show” com o artista Princezito. Na Cidade Velha, o hotel Vulcão realiza o Festival do Milho. Os clientes poderão ainda aproveitar o serviço de buffet e piscina.

