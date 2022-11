Carlos Vieira lança livro “Momentos e Outras Histórias” em Portugal

O cabo-verdiano Carlos Santa Rita Vieira estreia-se na poesia com a obra “Momentos e Outras Histórias” que será lançada no dia 30 deste mês, no auditório da UCCLA, em Portugal.

Este livro de poemas, segundo uma nota enviada pela UCCLA, reflete as flutuações da vida, as origens, os caminhos e os tempos vividos. “As flutuações da vida, navegando em ondas de um mar que afasta, determinaram a orientação de Momentos e Outras Histórias (Poemas), também eles indo e voltando sem fio condutor e pretendendo dar a sensação de navegar ao sabor das ondas, num mar que também aproxima, mas, inegavelmente, é tão longínquo”. A mesma fonte frisou que foi esta imagem de ondas que o autor pretendeu dar, ao abordar os diversos assuntos, entre os quais as suas origens, a natureza, a política, a mulher, a criança, o mar e, inevitavelmente, a COVID-19 que nos atormentou nos últimos tempos, que se vão repetindo em vagas e não de uma forma linear e hierarquizada por temas ou por datas ou de outro modo, “tentando não ser previsível nem, tão pouco, encrespado, nesta pequena coletânea que reúne alguns poemas que foram sendo escritos desde então”. O livro conta tem a chancela da Rosa de Porcelana Editora, será apresentado por Luísa Ferro Ribeiro e contará com a participação de Carlota de Barros, Heloisa Monteiro, Luís Lobo e Regina Correia. A apresentação do livro será transmitida em directo através da página do Facebook da UCCLA em https://www.facebook.com/UniaodasCidadesCapitaisLinguaPortuguesa Carlos Henrique Simões de Santa Rita Vieira nasceu na ilha do Sal. Frequentou o liceu nas cidades do Mindelo e da Praia, mudando-se para Lisboa em Outubro de 1964, onde concluiu o curso de Medicina, na Faculdade de Medicina de Lisboa, em 1970. Durante os primeiros dez anos de profissão, foi Assistente de Cirurgia nas Faculdades de Medicina e de Ciências Médicas de Lisboa, trabalhando nos Hospitais de Santa Maria e do Pulido Valente até 1986, data em que foi para o Hospital de Vila Franca de Xira e depois para o Hospital de Torres Vedras, onde foi director do Serviço de Cirurgia até 2017, ano em que se aposentou. Estreia-se agora na publicação de poesia com este Momentos e Outras Histórias.

