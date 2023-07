​Helena Furtado apresenta livro “Di voz di mudjer pa humanidade” em Portugal

A escritora Helena Furtado apresenta na sexta-feira, 14, o seu livro de poesia “Di voz di mudjer pa humanidade”, escrito em português e na língua cabo-verdiana, no auditório da UCCLA, em Portugal.

Segundo uma nota da UCCLA, os acontecimentos do livro decorrem num tempo e espaço difusos, pelo que o mesmo é escrito nas duas línguas da autora - português e crioulo de Cabo Verde - e reflete os sentimentos de uma mulher.

“É sobre os sentimentos de uma mulher, semelhante aos sentimentos de todas as mulheres do mundo, até a mãe da humanidade, que se enche de mágoa ao ver os filhos em conflito e sendo egoístas uns com os outros”, indica.

A mesma fonte aponta que o livro relata a descoberta do mistério do Homem e da beleza da Mulher, o amor, as mágoas, dúvidas, medos e angústias das mulheres, mas também dos homens, quando não escondem os seus sentimentos. “Há espaço para o agradecimento, a oração, a lamentação e a paixão”.

Maria Helena Gonçalves Furtado nasceu em Cabo Verde e reside em Portugal desde 1978. É licenciada em Ensino de Matemática e Ciências da Natureza, pela Escola Superior de Educação de Setúbal, pós-graduada em Educação Especial, pela Universidade Lusíada do Porto, mestranda em Estudos Africanos na Faculdade de Letras da Universidade do Porto e investigadora do Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto.

A mesma fonte refere que a autora tem frequentado módulos de Política Externa, Geopolítica e Geoestratégia e Diplomacia na Faculdade de Letras. Tem certificado de formadora para os Direitos Humanos pela Amnistia Internacional e frequentou curso de Ética no Contexto Global, pela Universidade de Lucerna, Suíça.

Actualmente frequenta a pós-graduação em Gestão de Projectos de Cooperação para o Desenvolvimento, na Universidade Católica do Porto.

É professora de Educação Básica desde 1999 e de Educação Especial, desde 2006.

Desenvolve investigação nas áreas de Desenvolvimento, Políticas de Pescas e Cooperação. Publicou, recentemente, o seu primeiro livro de poesia, nas suas duas línguas, português e o crioulo de Cabo Verde.