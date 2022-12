​Peça “Caixa Mágica de Blimund” é vencedora do concurso de Design “Palavras, Formas a partir de saberes”

A peça “Caixa Mágica de Blimund”, da autoria de Maria José Lopes e Pedro Gregório, é vencedora do concurso de Design “Palavras, Formas a partir de saberes”, lançado no âmbito da 7ª edição da URDI feira de Artesanato e Design de Cabo Verde.

O anúncio foi feito na noite desta quinta-feira, 1, no Centro Cultural do Mindelo, pelo director do Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design (CNAD), Artur Marçal, durante a abertura do salão de design Created in Cabo Verde.

Segundo uma nota enviada pelo Ministério da Cultura, a autora da peça explicou que a “Caixa Mágica de Blimund” é inspirada no conto tradicional e oral da ilha de Santo Antão do autor Leão Lopes. A peça foi confeccionada pelo Luthier Luís Baptista, em Mindelo.

“O conto transforma-se num jogo em peças tridimensionais, possibilitando o manuseio de qualquer um dos personagens desfiando a meada do conto num enredo oral”, lê-se na nota.

Conforme a mesma fonte, a peça possibilita múltiplas aprendizagens, lúdico pedagógico que faz um paralelismo com a liberdade, traição, ganância do poder, a defesa e o desacreditar da bondade humana. “Relaciona-se os personagens com os símbolos do feng shui, que nos transporta durante o jogo a força, água, fogo, metal e energia, todos elementos num único enredo”.

A Caixa Mágica e as restantes peças da exposição “Palavras, Formas, a partir de Saberes” podem ser visitadas, no Centro Cultural do Mindelo.

O Salão Created in Cabo Verde consiste na exposição dos trabalhos resultantes do concurso “Palavra Formas a partir de saberes”, com a participação de artesãos de São Vicente utilizando a tecnologia e materiais locais.