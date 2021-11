​URDI regressa à Praça Nova e está aí à porta

Um total de 161 artesãos, de todos os municípios do país, deverão marcar presença na Feira de Artesanato e Design, URDI, que acontece de 24 a 28 de Novembro, em São Vicente. Sal e Ribeira Grande de Santiago são os destaques da edição.

“A URDI tem a sua base, todos os anos, no Artesanato e Design. Este ano traz como tema ‘Imaginar Futuros’, porque mais do que nunca é necessário reflectirmos sobre o nosso futuro enquanto país, sector produtivo e enquanto papel da criatividade, na criação de possíveis futuros, que podem ser vários”, nota Irlando Ferreira, director do Centro Nacional de Artesanato e Design (CNAD).

Sobre a escolha dos municípios em destaque na 6ª edição URDI, o responsável pelo evento explica que resulta do posicionamento que se pretender dar à cultura, na sua relação com o turismo.

“Trazemos a ilha do Sal, porque quando falamos do futuro é importante pensarmos nas ilhas turísticas e a forma como podemos posicionar o turismo aliado à cultura, bem como a relação entre os dois sectores, para a criação de novas possibilidades. Trazemos a Ribeira Grande de Santiago, dada a matriz cultural. Se quisermos ir longe ao nível daquilo que é a nossa identidade e proposta cultural, temos que pensar a partir da nossa matriz” explica.

No âmbito da URDI, Mindelo acolhe a 2ª edição da URDI Júnior, sob o lema “água e barro”, enquanto pilares fundamentais da construção da nossa identidade cultural. Participam alunos da escola Arnaldo Medina e Escola Industrial e Comercial do Mindelo.

Este ano, o certame regressa à Praça Nova, depois de na edição anterior ter decorrido num formato diferente, devido à pandemia.