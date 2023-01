​Tarrafal de Santiago acolhe lançamento do livro “Meu irmão ou o meu escravo”

O município de Tarrafal de Santiago acolhe esta quarta-feira, 11, o lançamento do livro “Meu irmão ou o meu escravo”, da autoria do escritor tarrafalense, Elton Gonçalves.

O lançamento acontece no Mercado de Artesanato e Cultura, às 16 horas, e a apresentação estará a cargo de Simone Gonçalves.

De acordo com o autor, este livro retrata a questão da vivência e acontecimentos em outros países, debruça-se sobre a questão do racismo, discriminação, desigualdade, e ao mesmo tempo fala sobre como podemos criar uma África melhor, como forma de termos uma vida digna, e termos uma certa igualdade no mundo.

Natural do município do Tarrafal, Elton Gonçalves , com 19 anos de idade teve de viajar para fora do país com o intuito de efectuar um curso profissional. Após concluir o curso seguiu-se para a faculdade, onde formou-se em Direito.

Segundo Elton Gonçalves, por ter nascido em Cabo Verde longe de guerras e conflitos políticos, a sua infância foi uma das melhores, isto porque foi sempre recheado de alegria, simplicidade e amor dos familiares e amigos.