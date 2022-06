Livro “É Ka Lobu Ki Fase” de José Luiz Tavares lançado em Tarrafal de Santiago

Depois de Portugal e da cidade da Praia, o livro “É Ka Lobu Ki Fase” do escritor cabo-verdiano José Luiz Tavares será lançado este sábado, 25, no concelho de Tarrafal de Santiago.

“É ka Lobu ki Fase – Stórias di nha tiu lobu i dotus inda mutu más lobu, o tratadu di grandeza i mizéria di pátria kabuverdi” é a primeira obra do autor escrita integralmente na língua cabo-verdiana.

Esta obra conta com a ilustração do artista plástico Tchalé Figueira. Segundo a sinopse, nesta obra o autor toma como personagens as figuras bem conhecidas da cena política, social cultural e intelectual de Cabo Verde, utilizando técnicas da tragédia grega, entre as quais o uso omnisciente do coro, em versos rimados e metrificados.

“O autor espraia-se em cerca de quatrocentas páginas de pungentes ou delirantes reflexões sobre as feridas da pátria. Apesar das técnicas tomadas de empréstimo à tragédia grega, tal obra não se insere na categoria de tragédia, estando mais próxima da sátira, se não moralista, pelo menos comportando certos aspectos edificantes”, refere.

O lançamento da obra acontece, às 18 horas, na Rua d'Horta, Chão Bom, sítio onde viu nascer o autor. Natural de Tarrafal de Santiago, José Luiz Tavares estudou literatura e filosofia em Portugal, onde vive.

Já publicou diversas obras, nomeadamente Paraíso Apagado por um Trovão (Lisboa, 2003); Agreste Matéria Mundo (Porto, 2004); Lisbon Blues seguido de Desarmonia (S.Paulo, 2008); Cabotagem & Ressaca (Maputo, 2008); Cidade do Mais Antigo Nome (Lisboa, 2009); Ku Ki Vos/ Com que Voz (Lisboa, 2019): Instruções para Uso Posterior ao Naufrágio (Lisboa, 2019); entre várias outras.

José Luiz Tavares já recebeu vários prémios, com destaque para o Prémio Revelação Cesário Verde, CMO 1999; Prémio Mário António de Poesia, Fundação Calouste Gulbenkian (2004); Prémio Jorge Barbosa, Associação de Escritores Cabo-verdianos (2006); Prémio Pedro Cardoso, Ministério da Cultura de Cabo Verde (2009); Prémio de Poesia Cidade de Ourense (Espanha, 2010); Prémio BCA/Academia Cabo-verdiana de Letras (2016). Por três vezes consecutivas - 2008, 2009 e 2010 - recebeu o Prémio Literatura para Todos do Ministério da Educação do Brasil, por livros destinados a neo-leitores jovens e adultos; Prémio Vasco Graça Moura /Imprensa Nacional Casa da Moeda (2018);

Os seus poemas estão traduzidos para inglês, espanhol, francês, alemão, neerlandês, italiano, catalão, letão, finlandês, russo, mandarim e galês.Traduziu Camões, Pessoa e João Cabral de Melo Neto para a língua cabo-verdiana. Os seus livros estão incluídos no Plano Nacional de Leitura de Cabo Verde e Portugal.

José Luiz Tavares é membro da Academia Cabo-verdiana de Letras (ACL). Fez parte do júri do Prémio Camões em 2017 e 2018.

Em 2018 foi distinguido na categoria Cultura na gala Somos Cabo Verde. A sua obra foi objeto de duas teses de doutoramento: «Exemplo cosmopolita», de Rui Guilherme Figueiredo Silva, defendida na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra em 2013, e «A expressão metafórica do sentido de existir na literatura cabo-verdiana contemporânea – João Varela, Corsino Fortes, José Luiz Tavares», de Maria de Fátima Fernandes, defendida na Faculdade de Letras e Ciências Humanas da Universidade de S. Paulo em 2013.