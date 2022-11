Dois livros de José Luiz Tavares lançados em Portugal em Dezembro

“Uma Pedra Contra o Firmamento" e "De Neve e de Bruma | Di Nevi i di Serason", são os dois livros do escritor cabo-verdiano, José Luiz Tavares que serão lançados no início de Dezembro, em Portugal.

O livro "Uma Pedra Contra o Firmamento" será lançado no dia 2 de Dezembro e "De Neve e de Bruma | Di Nevi i di Serason", no dia 3 de Dezembro. Os dois lançamentos vão acontecer no Centro Cultural de Cabo Verde (CCCV), em Lisboa (Portugal).

Segundo uma nota da Embaixada de Cabo Verde em Portugal, a obra “Uma Pedra Contra o Firmamento" abraça um período de 23 anos (1999/2022). “Uma Pedra Contra o Firmamento é um impressionante e edificante testemunho (que tem o seu contraponto no combate pela desratização da literatura cabo-verdiana) de um dos mais relevantes poetas cabo-verdianos da actualidade”.

“Compilando discursos, intervenções, entrevistas, polémicas cívicas e literárias, notas antropológicas, históricas, paisagísticas, políticas e sociais sobre Cabo Verde (estas em regime de escritos de viagem), estudos sobre a sua obra, e até um longo poema sobre a marginalidade poética, contraposta a uma certa marginalidade social (essa tomando como objecto os thugs da cidade da Praia)”, escreve.

A mesma fonte explicou que este livro intenso e extenso formado por 60 páginas vem, mais uma vez, realçar o vulto icónico e único, e a singularidade de José Luiz Tavares nas letras cabo-verdianas e lusófonas, por onde tem passeado a sua sublime voz poética e a sua atitude cidadã inconformista, quando não mesmo impertinente e livremente afrontosa, desde o inaugural discurso da Fundação Calouste Gulbenkian, em Junho de 2004.

“Um testemunho para durar e perdurar, ousado e grandiloquente, no ano em que o autor comemora cinquenta e cinco anos de vida, e trinta e cinco de escrita. Incentivante e acutilante (às vezes até à irritação), mas sempre portadora duma notável sublimidade, que lhe advém da assunção plena da consciência criadora, esta não é uma corriqueira pedra rolando pelas ladeiras dos dias funcionários, mas um tremendo e aguçado calhau dirigido ao coração das letras cabo-verdianas, e não só. Neste Natal, fazendo suas estas bíblicas palavras, José Luiz Tavares não vem trazer a paz, mas sim a espada”, lê-se no documento.

Natural de Tarrafal, ilha de Santiago, José Luiz Tavares estudou literatura e filosofia em Portugal, onde vive em exílio voluntário, dedicado à sua obra. Publicou dezenove livros, desde a sua estreia em 2003, com Paraíso Apagado por um Trovão, que vêm moldando o panorama poético cabo-verdiano.

É o escritor mais premiado de sempre de Cabo Verde, tendo recebido, no seu país e no estrangeiro, entre outros, os seguintes prémios: Prémio Cesário Verde, Prémio Mário António de Poesia, Prémio Jorge Barbosa, Prémio Pedro Cardoso, Prémio Cidade de Ourense de Poesia, Prémio BCA/Academia Cabo-verdiana de Letras, Prémio Vasco Graça Moura/INCM, por três vezes consecutivas recebeu o Prémio Literatura para Todos do Ministério da Educação do Brasil, foi finalista duas vezes do prémio ibero-americano Correntes d’escritas, finalista do Pen Club Português, semifinalista do Prémio Portugal Telecom de literatura e Oceanos de Língua Portuguesa.

Os seus livros integram o Plano Nacional de Leitura de Cabo Verde e Portugal. Está traduzido para inglês, francês, espanhol, italiano, alemão, mandarim, neerlandês, russo, finlandês, catalão, galês e letão. Traduziu Camões e Pessoa para cabo-verdiano.