​José Luiz Tavares apresenta “Uma Pedra Contra o Firmamento” na Praia e Tarrafal de Santiago

O escritor José Luiz Tavares vai apresentar esta semana o seu livro “Uma Pedra Contra o Firmamento”, na cidade da Praia e em Tarrafal de Santiago, sua terra natal.

Na cidade da Praia, a apresentação da obra acontece esta quinta-feira, 12, na Livraria Pedro Cardoso, às 18 horas, e estará a cargo dos professores Crisanto Barros e Adilson Semedo.

Já no município de Tarrafal de Santiago, a apresentação da obra será no sábado, 14, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Tarrafal de Santiago, às 17h00.

Além desse livro, o escritor tem agendado esta sexta-feira, 13, a apresentação da sua obra infantil "De Neve e de Bruma | Di Nevi i di Serason", no Centro Cultural Brasil- Cabo Verde, na cidade da Praia, às 17h00.

De sublinhar que esses dois livros já foram apresentados no início do mês de Dezembro de 2022, em Portugal.

Natural de Tarrafal de Santiago, José Luiz Tavares, estudou literatura e filosofia em Portugal, onde vive actualmente. De 2003 a esta parte já publicou mais de uma quinzena de obras literárias.

José Luiz Tavares é o escritor mais premiado de sempre de Cabo Verde, tendo recebido, no país e no estrangeiro, entre outros, o prémio Cesário Verde, prémio Mário António da Poesia, prémio Jorge Barbosa, prémio Pedro Cardoso, prémio Cidade de Ourense de Poesia, prémio BCA/Academia Cabo-verdiana de Letras.

Por três vezes consecutivas recebeu o Prémio Literatura para Todos do Ministério da Educação do Brasil, foi finalista duas vezes do prémio ibero-americano Correntes d’escritas, finalista do Pen Club Português, semifinalista do Prémio Portugal Telecom de Literatura e Oceanos de Língua Portuguesa.

Alguns dos seus livros do escritor integram o Plano Nacional de Leitura de Cabo Verde e Portugal e estão traduzidos para inglês, francês, espanhol, italiano, alemão, mandarim, neerlandês, russo, finlandês, catalão, galês e letão.