Livraria Pedro Cardoso lança livro “Nos Tempos da Minha Infância”

A Editora Pedro Cardoso apresenta nesta segunda-feira, 20, na cidade da Praia, o livro “Nos Tempos da Minha Infância” da autoria de Osvaldo Lopes da Silva. A apresentação da obra será na Biblioteca Nacional, às 18 horas, e estará a cargo de João Lisboa Ramos.

Segundo a editora, a obra relata que na época da infância do autor, na cidade da Praia, “os famintos não estavam autorizados a morrer onde bem entendessem. Para racionalizar e facilitar a operação de recolha dos cadáveres, os famintos só estavam autorizados a morrer nos becos que ladeiam, a norte e a sul, o Mercado Municipal, e deviam respeitar rigorosamente o horário das 9 horas da noite às 6 da manhã”, relata a editora.

A editora reforça que o autor indica nessa obra que, com o despertar do dia, o leito de agonia e morte tinha que ser desimpedido, devendo os sobreviventes procurar outro canto discreto onde morrer, fora das vistas. “Entravam então em cena os gatos-pingados camarários, com as padiolas, para a macabra tarefa de recolha de três em três dias. Eram enterrados anonimamente, sem uma cruz, nem uma bênção do padre, tendo por sudário umas quantas pazadas de cal viva”.

Logo após a recolha dos cadáveres, “procedia-se à lavagem dos vómitos, das urinas, das fezes de uma noite de agonia e morte, e à desinfecção do local, sem que a creolina pudesse abafar o viscoso cheiro da fome. E que às sete horas da manhã, tudo devia estar em ordem e preparado para que a vida continuasse a fluir na normalidade“.

Natural de São Nicolau, Osvaldo Lopes da Silva fez a instrução primária na Praia, seguindo depois para São Vicente, onde frequentou o Liceu Gil Eanes até ao quinto ano.

De seguida, foi para Angola, onde completaria os estudos liceais em Sá da Bandeira (Lubango), para depois ingressar no quadro Administrativo, por um ano. Depois, em Portugal, frequentou o Curso de Engenharia Civil, até ao terceiro ano. Em 1961, conjuntamente com colegas das outras colónias portuguesas, fugiu de Portugal para se juntar a Amílcar Cabral na luta pela independência.

Osvaldo Lopes da Silva completou o Curso de Economia no Instituto de Economia de Plekanov, de Moscovo. No término dos estudos, ingressou na luta armada, como comandante de artilharia, tendo, entretanto, frequentado vários cursos de formação militar: comandante de destacamento guerrilheiro, artilharia, foguetes e comandante de marinha de guerra.