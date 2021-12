Livro “O Jô e a Mala Mágica” será apresentado na Praia

​A Editora Pedro Cardoso apresenta nesta quinta-feira, 16, na Livraria Pedro Cardoso, o livro “O Jô e a Mala Mágica”, da autoria de Alcides Simões.

A apresentação da obra, que acontece na Livraria Pedro Cardoso, às 17h00, estará a cargo de Alice Moreira.

O autor explica numa nota enviada que a magia, as fadas, os dragões, os príncipes e as princesas sempre fizeram parte do imaginário das crianças. “Nesta estória procurei colocar, com algum cuidado, todo esse imaginário, com suspense, medo, magia e amor”.

Conforme a mesma fonte, a personagem Clarisse era uma menina que vivia sozinha, enquanto criança, na aldeia de Vale da Montanha, tendo por companhia apenas o seu cão. “O grande amor ao seu companheiro levou-a a correr riscos e a envolver-se em aventuras, como uma viagem por terras de Cabo Verde no dorso de um Dragão”.

O autor explicou que esta é a estória da descoberta de um mundo mágico onde se encontra o amor, a fantasia e a amizade.

Alcides Simões nasceu na Póvoa do Bispo, aldeia do concelho de Cantanhede, em Portugal, e actualmente reside na cidade da Praia.