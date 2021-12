Livro “Gestão de Stakeholders-O Papel do Gestor do Século XXI” apresentado na Praia

​A Editora Pedro Cardoso apresenta nesta quinta-feira, 09, o livro “Gestão de Stakeholders - O Papel do Gestor do Século XXI”, de autoria de José Carlos Teixeira.

A apresentação da obra acontece no Auditório da Caixa Económica e estará a cargo de Amílcar Aristides Monteiro.

Segundo uma nota enviada pela editora o tema deste livro é de especial relevância “pois as organizações são verdadeiros centros de interesses e, cada vez mais, estão laborando num contexto em que, por um lado, os consumidores estão cada vez mais exigentes e as pressões da sociedade por questões ambientais e sociais cada vez mais se fazem sentir. Por outro lado, há que preservar um activo importantíssimo- as relações”.

“As influências exercidas pelos stakeholders por várias frentes podem levar à modificação das acções e decisões das organizações. Assim, cabe ao gestor identificar a que stakeholders devem ser dadas maiores atenções e gerir as relações da organização com esses stakeholders de forma a encontrar um ponto de equilíbrio, capaz de garantir a sustentabilidade da mesma. É este o papel reservado ao gestor, complementar a função económica e financeira”, lê-se no documento.

José Carlos Teixeira é doutorado em Economia pela Universidade de Évora, com uma tese na área da economia monetária aprovada com Distinção e Louvor. É mestre em administração de Empresas pela Universidade Jean Piaget de Cabo Verde.

Possui um MBA pela Business School de Canárias e uma licenciatura em Comércio Internacional pelo Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto / Instituto Politécnico do Porto.

Actualmente é Analista de Risco de Crédito na Direcção de Gestão de Risco da Caixa Económica de Cabo Verde. Tem experiência em docência no Ensino Superior e em Formação Profissional.

É vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores das Instituições Financeiras de Cabo Verde (STIF) e investigador no Centro de Estudos e Formação Avançada em Gestão e Economia da Universidade de Évora (CEFAGE), tendo como áreas de interesse: política monetária, mercados financeiros, matemática financeira e gestão financeira.