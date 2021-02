Livro “O Rapto da Primeira-Dama” apresentado na cidade da Praia

Depois de Tarrafal de Santiago, agora é a vez da cidade da Praia conhecer a obra do escritor Mário Loff intitulado “O Rapto da Primeira-Dama”.

A Livraria Pedro Cardoso apresenta esta sexta-feira, 19, o livro “O Rapto da Primeira-Dama”, do escritor Mário Loff. Segundo uma nota enviada pela editora, a obra é um conjunto de oito contos, que retrata o amor, paixão, sonhos, onde as mulheres são as protagonistas.

A apresentação da obra acontece na Biblioteca Nacional, às 18h00 e, estará a cargo da Augusta Évora Tavares Teixeira (Mana Guta). A obra foi apresentada em Tarrafal de Santiago, no ano passado.

Mário Loff é natural de Tarrafal de Santiago onde fez os estudos primários e secundários. Mais tarde, na cidade da Praia, estudou História e Património na UNI-CV. Já participou em diversas antologias de poesia a nível nacional e internacional.

É membro fundador da ALTAS (Associação Literária de Tarrafal de Santiago) da qual foi eleito presidente em 2019.Escreveu dezenas de peças de teatro, das quais cinco foram encenadas no grupo de teatro Komikus de Tarrafal de que Mário Loff é director.

Em 2017 foi convidado pelo CITCEM e pelo DCTP da Universidade do Porto, no âmbito do Colóquio Internacional "A Glimmer of Freedom" para apresentar "Tarrafal-Silêncios, Resistências e Existências", para contextualizar o Antigo Campo de Trabalho de Chão Bom. Em 2018 foi convidado a participar no FICCA, na ESAP, no Porto. Actualmente, os seus contos têm sido divulgados no Brasil através do Canal Conta um Conto, no youtube.