Editora/Livraria Pedro Cardoso apresenta “A Cor do Papel Verde”

A Editora/Livraria Pedro Cardoso apresenta mais uma obra. Trata-se do livro “A Cor do Papel Verde” de António Gualberto do Rosário.

Esta é segunda obra que a Editora /livraria Pedro Cardoso apresenta esta semana, sendo que na terça-feira, foi dado a conhecer o livro "Exceção de não Cumprimento e Direito de Retenção no Contrato de Empreitada" do professor Rui Figueiredo Soares. Na semana passada já tinha sido lançada a obra “O Rapto da Primeira-Dama” do escritor Mário Loff.

Segundo uma nota enviada pela editora, este livro de António Gualberto do Rosário narra a surpreendente história do último tangomau. “Aquele que jurou, com as mãos impostas a Gran Cruz de São Filipe, exposta no altar-mor, corrigir o crasso erro de Amílcar Cabral. Jurou e, milimetricamente, cumpriu.”

A apresentação desta obra acontece esta sexta-feira, 26, na Biblioteca Nacional, na cidade da Praia e, estará a cargo do professor universitário Daniel Medina.

António Gualberto do Rosário é natural da Ilha de São Nicolau e membro da Academia Cabo-verdiana de Letras. Ganhou especial gosto pela literatura ainda na pré-adolescência, altura em que começou a escrever poesia.

Publicou no jornal “Mar Alto”, da Figueira da Foz, Portugal, “Folhas Verdes”, criada nos finais dos anos setenta do século XX, na cidade da Praia, e na revista “Arte & Letra”.

Foi, juntamente com mais cinco colegas, todos jovens, um dos fundadores de “Folhas Verdes”. Escrever ficção foi sempre o sonho, desde adolescência. Um sonho sempre adiado devido a uma vida preenchida que reservou pouco tempo e espaço para a literatura.

Em Dezembro de 2002 dá à estampa a primeira obra de ficção, “Hora Minguada”, à qual se seguiu “Ilha Imaculada”, em Julho de 2004, e “A Herança de Chaxiraxi”, em Março de 2012.