“Manifesto A Crioulização” é o novo livro de Mário Lúcio

​“Manifesto A Crioulização” é o título do novo livro do músico e escritor Mário Lúcio Sousa, que será apresentado esta quarta-feira, 19, no concelho de Tarrafal de Santiago.

A apresentação vai acontecer no Mercado de Artesanato e Cultura, e estará a cargo de Arnaldo Andrade. Já na sexta-feira, 21, o livro será apresentado em Santa Catarina de Santiago e no sábado, 22, na cidade da Praia, nos jardins do Palácio da Presidência.

Segundo uma nota enviada às redacções, a obra é um ensaio-manifesto que procura proclamar um outro rosto do humano que, no plural, se escreve no espaço da fronteira e da intersecção. “Como ensaio, manifesto, começa por ser um ensaio, existencialmente radicado na experiência humana da Crioulização, que é uma experiência que nasce no dilema, se alimenta da relação e se consuma na assunção de identidades dinâmicas, plurais e compósitas, numa palavra, Crioulas”.

Conforme a mesma fonte, o conceito de Crioulo ultrapassa, pois, qualquer origem biológica, histórica e geográfica ou a sua redução ao linguístico, “para se propor como um paradigma novo e dialógico de ser diferentemente humano”, escreve.