​Cremilda Medina apresenta “Serenata” no B.Leza em Portugal

A cantora cabo-verdiana Cremilda Medina sobe esta sexta-feira, 20, ao palco do B.Leza Club em Lisboa, para apresentar o seu mais novo single intitulado “Serenata”. A informação foi avançada esta terça-feira, pelo seu manager.

Neste concerto Cremilda Medina irá interpretar temas que raramente fazem parte do seu repertório actual, mas que aquando do seu início de carreira faziam parte dos seus concertos.

A cantora promete uma noite que se prevê repleta de nostalgia do antigamente, que certamente irão fazer reviver memórias ao mesmo tempo que nos convidam para um passo de dança.

“Será a primeira vez que vou interpretar `Serenata` ao vivo, será um concerto muito especial onde irei também interpretar temas com que há alguns anos dei os primeiros passos nas noites Cabo Verdianas em bares e restaurantes do Mindelo… deixo aqui o convite para virem reviver comigo o início deste meu caminho na música”, avança a Cremilda Medina.

Depois de Cremilda Medina será a vez do DJ Carlos Pedro continuar a animar a noite que se prevê repleta de alegria ao som das sonoridades da lusofonia.

Natural Mindelo de São Vicente, Cremilda Medina desde criança que a música faz parte da sua vida, com uma personalidade marcante, de voz doce e de trato simples, empenha-se numa carreira musical assente na tradição, na valorização e divulgação da Morna, estilo musical com que mais se identifica e que melhor retrata a essência do povo de Cabo Verde.

Depois de Folclore em 2017, a cantora pretende lançar o seu segundo álbum no primeiro trimestre deste ano.