​Cremilda Medina actua este sábado na Cidade do Porto

A cantora Cremilda Medina actua este sábado, 27, na Cidade do Porto, Portugal. Concerto está inserido no programa de animação “Vizinhanças”, que propõe uma viagem por sete locais diferentes do Porto, Portugal, durante sete fins-de-semana.

Do cartaz fazem parte propostas de música, dança, novo circo, animação de rua, oficinas, actividades desportivas e infantis, fazendo deste um programa aberto e pensado para toda a família.

Na parte musical, Cremilda Medina, levará à Cidade do Porto, as sonoridades da morna e da coladeira, ritmos tradicionais de Cabo Verde que tanto tem encantado o mundo.

Conforme a mesma fonte, por onde tem passado, Cremilda Medina tem deixado a sua marca através da sua voz doce e emotiva, que encanta a quem ouve.

“Com um trato simples e humilde, Cremilda tem conquistado o seu público, não só pela forma como interpreta as suas músicas, mas também pela sua postura e entrega em palco, com concertos intimistas, onde apresenta sempre um repertório com um grande respeito pela música tradicional e popular de Cabo Verde”, indica.

Neste espectáculo, Cremilda Medina levará os êxitos do seu primeiro álbum de nome “Folclore” com canções que têm marcado a sua carreira assim como com outros temas que estarão presentes no seu novo álbum.