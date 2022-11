​Cremilda Medina em concerto nos Países Baixos

A cantora cabo-verdiana, Cremilda Medina, que está a preparar o seu mais novo álbum, tem agendado para o dia 12 deste mês, um concerto em Galvanistraat, Rotterdam, nos Países Baixos.

Segundo uma nota enviada pelo seu manager, Cremilda Medina regressa a Roterdão, para um concerto que conta com alguns artistas convidados como Kim Petite com a música moderna jazzy, Maysa Pinheiro com o primeiro single “Ilha de Las Mayeas” e o consagrado Jovino dos Santos directamente de Paris. "E DJ Dilly animará também a noite que se prevê seja repleta de sentimentos e de muita `sabura` ao som da musicalidade cabo-verdiana".

A mesma fonte frisou que a cantora levará ao “país das tulipas” as sonoridades do seu primeiro álbum “Folclore”, onde não vão faltar temas como “Raio de Sol”, “Sonho dum Criola” ou “Nha Juquina” para aquecer uma noite que contará também com temas que farão parte do seu novo álbum, como é o caso de “Amá Sem Mêde”.

Neste concerto, Cremilda Medina estará acompanhada por Nando Andrade, Paulo Bouwman, Frans Silva, João Ortet e Walter Matos.

“Estou ansiosa por estar junto da comunidade Cabo Verdiana em Rotterdam, pois desde sempre têm demonstrado um grande carinho por mim e pelo meu trabalho, o que eu agradeço de coração”, refere a cantora. “Este concerto vai ser como uma forma de agradecimento por tudo o que me têm proporcionado”.

Medina, conforme a mesma fonte tem conquistado o seu público, não só pela forma como interpreta as suas músicas, mas também pela sua postura e entrega em palco, com concertos intimistas, onde apresenta sempre um repertório com um grande respeito pela música tradicional e popular do seu país.